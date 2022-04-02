Sefer'in hayallerini yıkmıştı! Gönül Dağı'nın kötü kalpli Fikret'i Ruhi Sarı'nın yeni dizisi...

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nın tek kötü karakteri olan Fikret'i canlandıran Ruhi Sarı, yeni bir yapımla ekranlara dönüyor.

TRT 1 ekranlarına geldiği ilk günden beri sevilen dizi Gönül Dağı, cumartesi akşamları reytingleri kırmaya devam ediyor.

Köprü Film imzalı, “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin kaleminden çıkan Yahya Samancı yönetmenliğindeki dizi Anadolu masalını ekranlara taşıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Nazlı Pınar Kaya, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya ve Semih Ertürk'ün yer aldığı dizi, Anadolu'dan hikayeler taşıyor.

Dizideki tüm oyuncular başarılarıyla dikkat çekerken, Ruhi Sarı da beğenilen isimler arasındaydı.

Sarı’nın canlandırdığı Fikret, dizinin bir anlamda kötülüğe en meyilli karakteri olarak dikkatleri çekmişti.

Ruhi Sarı, Gönül Dağı dizisinde kısa sürede izleyicilerin en sevmediği karakter olmayı başarmıştı. Diziden ayrılmaksı, Sefer ve Zahire'nin sevenlerini oldukça rahatlatmıştı.

RUHİ SARI "KİRACI" İLE DÖNÜYOR

Gönül Dağı macerası bittikten sonra Netflix yapımı Kulüp dizisinde yer alan başarılı oyuncu setlere yeniden geri dönüyor.

Ruhi Sarı çok yakında yeni dizi Kiracı için sete çıkacak.

Dizide Dilan Çiçek Deniz, Serkay Tütüncü ve Ruhi Sarı’nın yanı sıra usta oyuncu Bennu Yıldırımlar, Melisa Döngel, Özlem Tokaslan, Rüçhan Çalışkur, Beyti Engin, Umut Kurt, Deniz Cengiz, İncinur Daşdemir gibi önemli isimler de yer alıyor.

MF Yapım imzalı, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın yaptığı, Nermin Yıldırım'ın senaryosunu kaleme aldığı dizi, bir apartmanda yaşayan insanların hikayesini anlatacak