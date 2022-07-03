'Şefim manken gibiymiş' Somer Sivrioğlu'nun fit hali şaşırttı!

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun yıllar önceki fotoğrafını görenler, gözlerine inanamadı.

MasterChef 2022 sezonu başladı...

Yarışmacılar ve şefler ilgiyle takip ediliyor.

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden biri olan ünlü şef Somer Sivrioğlu, sempatik tavırlarıyla programın en sevilen isimleri arasında yer alıyor.

Sydney'de marka haline gelen bir Türk restoranı bulunan ve menüsünde pek çok Türk lezzeti sunan Somer Sivrioğlu, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Instagram'da 1,2 milyon takipçisi bulunan Sivrioğlu'nun gençlik yıllarından kalma bir karesi görenleri şoke etti.

Somer Sivrioğlu'nun zayıflığı

Sivrioğlu'nun ''Bir zamanlar keskin bakışlı kayakçılardık.'' notunu düştüğü zayıf halini ilk kez gören hayranları, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

MasterChef'in her bölümünde kıyafet seçimleriyle oldukça tarz görünen Sivrioğlu, fit görüntüsüyle beğeni topladı.

Ünlü şefin takipçileri, "Şefim mankey gibiymişsiniz", "Her hali karizma", "Şefime bak be" şeklinde yorumlar yağdırdı.

İşte Somer Sivrioğlu'nun zayıf hali...