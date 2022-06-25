Petrol
113.19
2.85%
Euro
17.8272
-2.47%
Dolar
16.8844
-2.70%
Altın
992.35
-2.31%
Borsa
2554
0.43%
Bitcoin
362.623
0.75%
BTXN Coin
7.50
-5.30%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 19 C
    • 'Şefim pişman mısın' Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

    'Şefim pişman mısın' Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

    MasterChef yarışmasının jürisi Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek sosyal medyadaki kareleriyle dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2022 - 14:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    'Şefim pişman mısın' Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

    Eşi Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra hayatı değişen şef Danilo Zanna, Türkiye macerasına devam ediyor...

    Elin Oğlu programı ile ekranlarda yer almaya başlayan Danilo Şef, şimdilerde MasterChef'in sempatik jüri üyesi olarak ilgi görüyor.

    9 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren  Danilo Zanna Tuğçe Demirbilek çifti, geçtiğimiz aylarda yolun sonuna geldi. Bir çocuk sahibi çift, boşanma kararı aldıklarını açıkladı.

    Ekranlarda olan ve özel hayatı merak edilen Danilo Zanna birkaç isimle anılırken, boşandığı eşi Tuğçe Demirbilek'i görenler güzelliği karşısında bakakaldı.

    "Pişman mısın Danilo"

    Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Tuğçe Demirbilek, geniş bir takipçi kitlesine sahip.

    1981 yılında Giresun'da dünyaya gelen Demirbilek'in asıl mesleği aşçılık olarak biliniyor. Demirbilek, sosyal medyada yoga ve içsel tavsiye paylaşımlarında bulunuyor.

    Paylaşımlarıyla beğeni toplayan Tuğçe Demirbilek, duru güzelliği ile de dikkat çekiyor.

    Boşandıktan sonra yeni bir hayata adapte olan Tuğçe Demirbilek'e takipçilerinden "Boşanmak yaramış", "Daha da güzelleştin" "Danilo kesin pişmandır" tarzında yorumlar geliyor.

    Şefim pişman mısın Danilo Zanna nın eski eşi Tuğçe Demirbilek cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı! #1

    Şefim pişman mısın Danilo Zanna nın eski eşi Tuğçe Demirbilek cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı! #2

    Şefim pişman mısın Danilo Zanna nın eski eşi Tuğçe Demirbilek cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı! #3

    Şefim pişman mısın Danilo Zanna nın eski eşi Tuğçe Demirbilek cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı! #4

    Şefim pişman mısın Danilo Zanna nın eski eşi Tuğçe Demirbilek cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı! #5


    İlginizi Çekebilir

    Antalya'daki fırtınada uçan sundurma kapağını turistlere çarptı
    Gündem

    Antalya'daki fırtınada uçan sundurma kapağını turistlere çarptı

    Genç girişimci Esra günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Esra günlük 300 USD kazanıyor!

    Asgari ücrete ikinci zam temasları hızlandı
    Ekonomi

    Asgari ücrete ikinci zam temasları hızlandı

    Görüş Bildir