Sefirin Kızı bu akşam neden yok, bitti mi? Sefirin Kızı yeni bölüm tarihi..

Sefirin Kızı bu akşam neden yok, bitti mi? Sefirin Kızı yeni bölüm tarihi..

Star TV ekranlarında yayımlanan Sefirin Kızı dizisi, kanalın yayın akışında yer almadı. Diziyi yayın akışında göremeyenler, 'Sefirin Kızı final mi yaptı, neden yok?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Star TV ekranlarının ilgiyle izlenen, başrollerinde Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün yer aldığı Sefirin Kızı dizisi, Star TV’nin bugünkü yayın akışından çıkarıldı.

Sefirin Kızı dizisini Star TV'nin yayın akışında göremeyenler, 'Sefirin Kızı bu akşam neden yok, bitti mi? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman?' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Sefirin Kızı bu akşam neden yok, bitti mi? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar..

SEFİRİN KIZI NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Star TV ekranlarında, başrollerinde Erdal Beşikçioğlu ile Nur Fettahoğlu'nun yer aldığı Kağıt Ev dizisi başlıyor.

Yönetmenliğini Şenol Sönmez'in yaptığı, yapımcılığını Saner Ayatr'ın üstlendiği ve O3 Medya yapımı Kağıt Ev dizisi, bu akşam saat 20:00'da Star TV'de izleyicisiyle buluşuyor.

Bu nedenle Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı'nın yayın gününde değişikliğe gidildi. Sefirin Kızı, artık pazartesi günleri yerine 20 Nisan tarihinden itibaren her hafta salı günleri seyirciyle buluşacak. Yani bu akşam Sefirin Kızı dizisi ekranlarda olmayacak.