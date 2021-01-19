Sefirin Kızı dizisi Nare neden yok, ayrıldı mı? Neslihan Atagül'e ne oldu, hasta mı?

Sefirin Kızı dizisi Nare neden yok, ayrıldı mı? Neslihan Atagül'e ne oldu, hasta mı?

Star TV'de yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde rol alan Neslihan Atagül, diziye veda ettiğini açıkladı. Seyirciler Sefirin Kızı Nare neden yok, Neslihan Atagül'e ne oldu? sorularını gündeme taşıdı.

Başrollerinde Engin Akyürek, Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu’nun yer aldığı diziden sevenlerine kötü haber geldi.

Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül, sağlık durumunun kötü gittiğini açıklayarak diziye veda ettiğini duyurdu.

Dizinin yakın takipçileri, Sefirin Kızı final mi yapıyor, Nare neden yok, Neslihan Atagül'e ne oldu? sorularını araştırmaya başladı.

Geçirgen bağırsak sendromu teşhisi konulan Neslihan Atagül'ün son durumu oldukça merak ediliyordu. Oyuncu, konuyla ilgili açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte konuyla ilgili gelişmeler..

SEFİRİN KIZI NARE NEDEN YOK, AYRILDI MI?

Pazartesi akşamları Star TV’de yayınlanan Sefirin Kızı dizisi ayrılık haberleriyle izleyiciyi üzdü.

İlk bölümden itibaren konusu ve oyuncuları ile izleyenlerin beğenisini kazanan Sefiri Kızı dizisinin başrollerinden Neslihan Atagül diziden ayrıldı.

Geçtiğimiz günlerde sağlık problemleri nedeniyle 10 gün rapor alan ve setlere ara veren Neslihan Atagül son yaptığı paylaşımla diziye veda ettiğini açıkladı. Atagül, sağlık problemlerinin oyunculuğuna daha fazla izin vermediğini söyledi.

Atagül yaptığı paylaşımda: “Herkese merhaba. Oynarken hücrelerime kadar hissettiğim Nare ile vedalaşıyorum. Ben tolerans göstersem de vücudum o toleransı bana göstermedi. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Sefirin Kızı ekibime selamlar. Teşekkür ederim arkadaşlar. İzleyicilerimize de teşekkür ederim, hep destek oldunuz. İyi ki varsınız! En yakın zamanda başka hikayelerde görüşmek üzere” ifadelerine yer verdi.

NESLİHAN ATAGÜL HASTALIĞI NEDİR?

Neslihan Atagül geçirgen bağırsak sendromu hastasıdır.

Bağırsak hücreleri sıkı bağlantılar ile bitişik bir şekilde dizilmiştir ve bu haliyle bir filtreyi andırmaktadır. Bu filtre sayesinde bağırsaklarımızdan kanımıza yalnızca sindirilmiş besinler, sıvılar, vitamin ve mineraller gibi zararsız maddeler geçebilirler.

Eğer bağırsak hücreleri arasındaki bu sıkı bağlantı bozulursa kanımıza zararlı organizmalar ve toksinler gibi istenmeyen maddeler de karışabilirler. İşte “geçirgen bağırsak sendromu” olarak adlandırılan bu problem, bağırsak duvarının geçirgenliği ile ilgilidir.