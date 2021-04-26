Sefirin Kızı final mi yapıyor, ne zaman? Sefirin Kızı final tarihi..

Sefirin Kızı final mi yapıyor, ne zaman? Sefirin Kızı final tarihi..

Star TV ekranlarında yayımlanan Sefirin Kızı dizisinin final yapacağı iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Dizinin hayranları 'Sefirin Kızı final mi yapacak, ne zaman?' sorularına yanıt arıyor.

Star TV ekranlarının ilgiyle izlenen O3 Medya ve NGM imzalı Sefirin Kızı dizisinin final yapacağı iddiaları gündemde yer alıyor.

Çekimleri Muğla'da yapılan ve başrollerinde Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün yer aldığı dizide son dönemde oyuncu ayrılıkları yaşanmıştı.

Yaz dizilerinin başlayacağı döneme girilmesiyle birlikte dizilerin bir çoğunun final tarihi belli oldu. Sefirin Kızı'nın da mayıs ayında final yapacağı iddia edildi.

Bu iddiaların ardından dizinin sıkı takipçileri, 'Sefirin Kızı final mi yapıyor, ne zaman? sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, Sefirin Kızı final mi yapıyor, ne zaman? Sefirin Kızı ne zaman bitiyor? İşte, Sefirin Kızı dizisinin final tarihi..

SEFİRİN KIZI FİNAL Mİ YAPIYOR, NE ZAMAN?

Yaz dizilerinin başlayacağı döneme girilmesiyle birlikte bir bir final kararı alan yapımların arasına Sefirin Kızı da eklendi.

Birsen Altuntanş'ın haberine göre, Sefirin Kızı dizisinin final tarihi netlik kazandı. Haberde, ''Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün'ün başrollerini paylaştığı "Sefirin Kızı" dizisi de bu sezon sonu final yapacak projeler arasında yer alıyor. Muğla'da çekilen dizi tıpkı başından beri planlandığı gibi 52. bölümde ekrana veda edecek.'' dendi.

Ekran macerasına 16 Aralık 2019 tarihinde başlayan Sefirin Kızı dizisinin 10 Mayıs Pazartesi günü ekranlara veda etmesi bekleniyor.