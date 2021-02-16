Sefirin Kızı Kahraman öldü mü? Bülent Şakrak diziden ayrıldı mı, neden?

Sefirin Kızı Kahraman öldü mü? Bülent Şakrak diziden ayrıldı mı, neden?

Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül'den sonra bir ayrılık daha yaşanıyor. Senaryo değişikliğine giden dizide Kahraman karakteri öldü mü? Bülent Şakrak diziden ayrıldı mı? merak ediliyor.

Star TV ekranlarında devam eden Sefirin Kızı dizisinde oyuncu değişiklikleri sürüyor.

Sağlık sorunları nedeniyle diziye veda eden Neslihan Atagül'ün ardından, Kahraman karakterini canlandıran Bülent Şakrak'ın da veda etmesi takipçilerini üzdü.

Seyirciler, Kahraman öldü mü, Bülent Şakrak ayrılıyor mu? sorularını yoğun bir şekilde araştırıyor.

İşte Sefirin Kızı dizisinde yeni gelişmeler..

SEFİRİN KIZI KAHRAMAN ÖLDÜ MÜ?

Uzun süredir Sefirin Kızı dizisinde Kahraman rolünü canlandıran Bülent Şakrak senaryo gereği diziden ölerek ayrıldı. Kahraman, kötü adam rolünde ve sağdıçların düşmanıydı.

BÜLENT ŞAKRAK SEFİRİN KIZI'NDAN AYRILDI MI?

Dizide Kahraman karakterine hayat veren Bülent Şakrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla diziden ayrıldığı duyurdu.

Bu ayrılığın ardından dizinin takipçileri ve Bülent Şakrak’ın hayranları büyük bir üzüntü yaşadı.

BÜLENT ŞAKRAK KİMDİR?

Bülent Şakrak, 26 Ağustos 1977 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.

1996 yılında Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'nda gençlik ve çocuk oyunlarında rol alarak tiyatroya başladı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde eğitimine başladı.

Daha sonra Müjdat GezenTiyatrosu ve Yayla Sanat Merkezi Tiyatrosu'nda çalıştı. 2004 yılından sonra "Kent Oyuncuları" tiyatrosunda çalıştı.

2014 yılında oyuncu ve manken Azra Akınbaşrolde olduğu ve Bülent Şakrak'ın kötü adamı oynadığı, YapımcılığınıHalil Sezai'nin üstlendiği, senaryosunu Çağlayan Neyman'ın yazdığı, yönetmenliğini Emrah Sönmez'in gerçekleştirdiği "Çilek" filminin çekimleri Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yapıldı.

Bülent Şakrak, 2009 yılında 'Eyvah Eyyvah' filminde ve 2008 yılında 'Eşref Saati' dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu Özge Borak ile 2006 yılında evlendi. 25 Ekim 2010 tarihinde boşandılar.

19 Aralık 2015 tarihinde Ceyda Düvenci ile evlendi.

Bülent Şakrak, Med Yapımın yapımcılığını üstlendiği ve 2014 yılında televizyonda yayınlanan X Factor ya da orijinal ismi ile The X Factor televizyon şarkı yarışmasının sunuculuğunu üstlenmiştir. Jüri üyeliği ise Sinan Akçıl, Atiye Deniz, Nihat Odabaşı ve Nigar Cemal yapmaktadır.

2014 yılında yapımcılığını Halil Sezai'nin yaptığı "Çilek" adlı sinema filmindeHalil Sezai, İlker Aksum, Azra Akın, Bülent Şakrak, Selen Öztürk ile başrolde oynadı.

2015 yılında yönetmenliğini Uğur Yücel'in oğlu Can yücel (2)'in yaptığı "Yaktın Beni" adlı sinema filminde Sarp Apak, Sinem Kobal, Uğur Yücel, Meltem Cumbul, Hasibe Eren, Sezai Aydın, Ozan Özcan, Bülent Şakrak ile birlikte oynadı.



