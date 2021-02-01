Sefirin Kızı Mavi karakteri kimdir? Sefirin Kızı Mavi'nin hikayesi nedir?

Sefirin Kızı dizisine yeni bir soluk getirecek olan Mavi karakteri, gizem dolu hikayesiyle kadroya katıldı. Tuba Büyüküstün'ün canlandırdığı Mavi kimdir, nereden geldi? Mavi'nin hikayesi nedir?

Sefirin Kızı dizisine veda eden Nare karakterinin ardından Tuba Büyüküstün'ün hayat vereceği Mavi karakterinin hikayesi seyircilerin merak konusu oldu.

Başrol karakteri Nare'yi canlandıran Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılmasıyla birlikte yeni bir senaryo çizildi.

Sancar ile gizemli bir şekilde karşılaşan Mavi'nin nereden geldiği ve nasıl bir karakter olduğu araştırılıyor.

Yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Sefirin Kızı dizisindeki Mavi kimdir? Mavi nereden geldi, hikayesi nedir? İşte detaylar..

SEFİRİN KIZI MAVİ KİMDİR?

Sefirin Kızı dizisi için bölüm başı rekor bir ücret ile sete çıkan Tuba Büyüküstün dizide eski partneri Engin Akyürek ile oynayacak. Mavi ve Sancar'ın imkansız aşkı izleyicinin beğenisine sunulacak..

Sefirin Kızı dizisinde Mavi, 30'lu yaşlarında çok güzel ve kariyeri parlak bir kız; ancak Mavi'nin yolu Sancar ile kesişecektir.

İkisi de farkında olmasa da, Sancar ve Mavi'nin ortak bir sorunu var; Bu sorunun Kahraman karakteri olduğu tahmin ediliyor.

Kahraman akıllı bir adamdır ve tüm kusurları nasıl bulacağını ve düzelteceğini bilir. Kahraman, Mavi'nin de başını belaya sokarak onu yalnız ve parasız bıraktı.

Sancar ilk başta kulübede gördüğü kadından hoşlanmasa da onu düşünmeden edemiyor ve yardım etmediği için kendisine sitem eder.

Sancar ve Mavi'nin yolları marinada tekrar bir araya gelir.

SEFİRİN KIZI MAVİ'NİN HİKAYESİ NEDİR?

Mavi güzel ve çekici bir kızdır, ama bir kez kahramanların elindedir. Kahraman elinden gelenin en iyisini yapmadan Mavi’nin peşini bırakmaz.

Mavi, Sancar'ın yaralarını iyileştirebilir ve ona yoldaş olabilir ama Mavi’nin dertleri bitmez, acısı asla dinmez.

Mavi'nin karanlık geçmişi nedeniyle Mavi ve Sancar mutlu olmayacaktır.