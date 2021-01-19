Sefirin Kızı Nare'yi kim oynayacak? Neslihan Atagül'ün yerine kim gelecek?

Sefirin Kızı Nare'yi kim oynayacak? Neslihan Atagül'ün yerine kim gelecek?

Sefirin Kızı dizisinde başrol karakteri Nare'yi canlandıran Neslihan Atagül, sağlık sorunları nedeniyle veda etmesinin ardından izleyiciler, Neslihan Atagül'ün yerine kim gelecek? araştırıyor.

Star TV ekranlarında Sefirin Kızı dizisinin başrol oyuncusu Neslihan Atagül, geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı.

Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu ile başrolü paylaşacak yeni isim kim olacak merak konusu oldu.

Seyirciler, Nare'yi kim oynayacak, Neslihan Atagül'ün yerine kim gelecek? sorularını merak ediyor.

Açıklanan bilgilere göre Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterinin yeni oyuncusu belli oldu.

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN YERİNE KİM OYNAYACAK?

Sefirin Kızı dizisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Oyuncumuz Neslihan Atagül Doğulu’nun sağlık sorunları nedeni ile senaryomuz ve hikayemizde değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Bu nedenle yeni bölümlerimizde Neslihan Hanım’ın aramızda olamayacağını siz değerli izleyicilerimize üzülerek bildiriyoruz.Sefirin Kızı Nare olarak serüvenimizin en kıymetlilerinden olan sevgili Neslihan Atagül Doğulu’ya tüm özverili çalışması ve bugüne kadarki katkıları için yürekten teşekkür ediyor, geçmiş olsun diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Neslihan Atagül'ün yerine gelecek isim ise merak konusu oldu. Yapımına NGM ve O3 Medya’nın birlikte imza attığı Sefirin Kızının, oyuncu kadrosuna dev bir isim katıldı.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN SEFİRİN KIZI'NDA

Birbirinden sürükleyici ve tutku dolu sahneleriyle adından söz ettiren diziye, daha önce de bir çok önemli ve başarılı projede rol alan güzel oyuncu Tuba Büyüküstün dahil oldu.

Büyüküstün’ün canlandıracağı sürpriz karakter ve sonrasında yaşanacaklar ise şimdiden seyircinin merakını güçlendirdi.