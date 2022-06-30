Şefler yerini aldı! MasterChef 2022 1.bölüm fragmanı: Burası kurtlar sofrası...

1 Temmuz'da başlayacak olan MasterChef yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı.

TV8 ekranlarının fenomen yemek yarışması MasterChef Türkiye, 1 Temmuz Cuma akşamı ekranlarda yerini alacak.

Jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile yoluna devam eden MasterChef, 2022 sezonunda yine aksiyonlu anlara sahne olacak.

Şeflik hayalini gerçekleştirmek isteyenlerin yeteneklerini konuşturduğu MasterChef'in yeni sezonundan ilk fragman da geldi.

Seçmelerin gösterildiği fragmanda, seyircileri hem güldüren hem şaşırtan anların yaşandığı görüldü.

Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor.

Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

İşte MasterChef 2022 1. bölüm fragmanı...

MasterChef Türkiye 1. Bölüm Fragmanı VİDEO