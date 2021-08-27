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- Şefleri kızdıracak açıklama! Ayham Sicimoğlu'lun yarışma kriterleri...
Şefleri kızdıracak açıklama! Ayham Sicimoğlu'lun yarışma kriterleri...
Şef Akademi programının jüri üyelerinden olan Ayhan Sicimoğlu, katıldığı bir programda teklifi bir şartla kabul ettiğini, "Yarışmada bağıran şef istemiyorum." diyerek açıkladı.
- Haber Merkezi
- 27.08.2021 - 13:08
Müzisyen ve TV programcısı Ayhan Sicimoğlu, Galatasaray forması giyen Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'ın YouTube kanalına konuk oldu.
'Şef Akademi’ adlı yemek yarışmasında jüri koltuğuna oturan Sicimoğlu, teklifi nasıl kabul ettiğini açıkladı.
"BAĞIRAN ŞEFİN YEMEĞİ YENMEZ"
Programda bağırma, çağırma olmasını istemediğini belirten Sicimoğlu, “Bizim programımızda bağırma çağırma, yemeğe tükürmek yok. Bağıran şef istemiyorum. Bağıran şefin yemeği yenmez. İstemiyorum böyle şef" dedi.
"MASTERCHEF İMASI MI"
Sicimoğlu'nun sözleri sosyal medyayı ikiye böldü.
Kullanıcıların akıllarına ekranların popüler yemek yarışması MasterChef'i ima ettiği gelirken bazıları şeflerini birer öğretmen olarak gördüklerini dile getirdi.
Bir kesim ise Sicimoğlu'na hak verdi.