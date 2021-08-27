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Şefleri kızdıracak açıklama! Ayham Sicimoğlu'lun yarışma kriterleri...

Şefleri kızdıracak açıklama! Ayham Sicimoğlu'lun yarışma kriterleri...

Şef Akademi programının jüri üyelerinden olan Ayhan Sicimoğlu, katıldığı bir programda teklifi bir şartla kabul ettiğini, "Yarışmada bağıran şef istemiyorum." diyerek açıkladı.