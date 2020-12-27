Şeflerin kaşık atması ne anlama geliyor? MasterChef'te kaşık atmak ne demek?

Şeflerin kaşık atması ne anlama geliyor? MasterChef'te kaşık atmak ne demek?

MasterChef Türkiye'de çeyrek finale girilirken, 130. bölüm fragmanında bir detay seyircilerin dikkatini çekti. Somer Şefin kaşık atma sahnesi merak konusu oldu. Peki şefler neden kaşık atar?

Haftalardır süren MasterChef Türkiye yarışmasında finale çok az bir zaman kaldı. Heyecanla beklenen yarışmada 27 Aralık Pazar günü bir şef daha hayallerine veda ederek ayrılacak.

130. bölüm fragmanıyla merak uyandıran MasterChef'te Somer Sivrioğlu'nun kaşık atma hareketi gündem oldu. Seyirciler, şefler neden kaşık atar, kaşık atmak ne anlama geliyor sorularını araştırmaya başladı.

MascterChef çeyrek final oyununda Özgül ve Emir, eleme oyunu yemeği olarak klasik bir Türk Mutfağı yemeği olan Ali Nazik Kebabı yapıyor.

Peki MasterChef’te şefler neden kaşık atıyor, kaşık atmak ne demek? Çeyrek Final yemeği ne? İşte detaylar..

KAŞIK ATMAK NE DEMEK?

Kaşık atmak, MasterChef’te geçen sene de yapılmıştır. 2019 yılında şampiyon olan Cemre’nin yemeğinde de şefler tadım esnasında kaşık atmıştır. Sonrasında ise Mehmet Şef kaşık atmanın ne olduğuna dair açıklık getirmiştir.

Kaşık atmak terimi, 'benim sana öğretecek bir şeyim kalmadı' demektir.

Şefler arasında öğrencilerinin yemeklerini tadan ve hiçbir eksik bulmadıklarında başarılarını göstermek için yaptığı bir harekettir.

Somer Şef, 27 Aralık Pazar günü yayınlanan yeni bölümde yarışmacılardan birinin yemeğini harika bulduğu için kaşık atmıştır.

MasterChef Türkiye 130. Bölüm Fragmanı VİDEO