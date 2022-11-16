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    'Seher'in esamesi okunmaz' Emanet dizisinin Gürcü güzeli Nana'nın pozları Instagram'ı eritti!

    Emanet dizisinde Halil İbrahim Ceyhan ile başrolü paylaşan yeni oyuncu Nanuka Stambolishvili oldu. Nana karakterini oynayan Gürcü güzeli, sosyal medyadkai kareleriyle büyük beğeni topladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2022 - 17:14
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    'Seher'in esamesi okunmaz' Emanet dizisinin Gürcü güzeli Nana'nın pozları Instagram'ı eritti!

    Kanal 7 ekranlarının günlük dizisi Emanet, yeni sezonda da ilgiyle takip ediliyor.

    Dizide Yaman karakterini canlandıran Halil İbrahim Ceyhan ile başrolü paylaşan Seher karakterindeki Sıla Türkoğlu, ani bir ayrılık kararı almıştı.

    Yeni başrol merakla beklenirken seyircileri hayal kırıklığına uğratmayacak bir tercih yapıldı.

    Emanet dizisinde yeni kadın başrol  Gürcü model ve oyuncu Nanuka Stambolishvili oldu.

    Batum'da yaşayan Nanuka Stambolishvili'nin yolu Türkiye'ye uzandı. Kısa süre içerisinde sete adepte olan ve seyirciye kendini sevdiren Nana, Yaman karakteriyle uyumu da yakaladı.

    Emanet'in yeni güzeli

    Emanet izleyicileri sosyal medyadan Nana'yı takip ediyor. Güzelliği ile büyüleyen Nana'nın pozlarına adeta beğeni yağıyor.

    Oldukça doğal olan ve fiziği ile de dikkat çeken Nanuka Stambolishvili, çok sayıda Türk hayrana sahip oldu.

    Sosyal medya kullanıcıları Seher karakterinin yerine gelen Nana'ya ilişkin, "Seher'i aratmıyor", "Çok güzelsin", "Gürcü güzeli", "Nana'yı daha çok sevdik" yorumlarını paylaşıyor.

    İşte Emanet'in yeni başrolü Nana'dan pozlar...

    Seher in esamesi okunmaz Emanet dizisinin Gürcü güzeli Nana nın pozları Instagram ı eritti! #1

    Seher in esamesi okunmaz Emanet dizisinin Gürcü güzeli Nana nın pozları Instagram ı eritti! #2

    Seher in esamesi okunmaz Emanet dizisinin Gürcü güzeli Nana nın pozları Instagram ı eritti! #3

    Seher in esamesi okunmaz Emanet dizisinin Gürcü güzeli Nana nın pozları Instagram ı eritti! #4


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