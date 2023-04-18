Şehit Eren Bülbül'ü canlandıran Rahman Beşel'in son hali!

11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'ya bağlı bir grup teröristin açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik şehit düştü.

Ülkemiz büyük bir acının yaşanmasına neden olan şehitlerimiz, milyonların yüreğini dağladı.

Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatları TRT / Dijital Sanatlar ortak yapımı 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' adlı sinema filmiyle beyazperdeye yansıdı.

Vizyona giren büyük bir ilgi görürken, zaman zaman televizyon kanallarında da yayınlanıyor.

Şehit Eren Bülbül'ü canlandıran Rahman Beşel'in son hali!

Son hali dikkat çekti

Özer Feyzioğlu'nun yönettiği filmde 'Eren Bülbül'ü Rahman Beşel, Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'i ise İsmail Hacıoğlu canlandırdı.

Şehit Eren Bülbül'ü canlandıran Rahman Beşel'in son hali!

Eren Bülbül'e benzerliğiyle dikkat çeken Beşel, filme 5 bin kişi arasından seçilerek başrolü oynamaya hak kazandı.

Şehit Eren Bülbül'ü canlandıran Rahman Beşel'in son hali!

Son hali merak konusu olan Rahman Beşel'i görenler, bir kez daha şoke oldu.

Şehit Eren Bülbül'ü canlandıran Rahman Beşel'in son hali!

Git gide Eren Bülbül'e daha çok benzeyen genç oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı.

Şehit Eren Bülbül'ü canlandıran Rahman Beşel'in son hali!
Şehit Eren Bülbül'ü canlandıran Rahman Beşel'in son hali!

İşte Eren Bülbül'ü canlandıran Rahman Beşel'in şimdiki hali...

Şehit Eren Bülbül'ü canlandıran Rahman Beşel'in son hali!