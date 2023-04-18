Şehit Eren Bülbül'ü canlandıran Rahman Beşel'in son hali! "Sanki Eren..." 2017'de şehit edilen Eren Bülbül'ün hayatını anlatan 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmi, zaman zaman tv ekranlarında yayınlanıyor. Filmde Eren Bülbül'ü canlandıran Rahman Beşel ise oyunculuğuyla dikkat çekiyor. Hakkında aramalar hız kazanan Rahman Beşel'in son hali ortaya çıktı. Gören, "gittikçe benziyor" yorumunu yaptı.

11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'ya bağlı bir grup teröristin açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik şehit düştü. Ülkemiz büyük bir acının yaşanmasına neden olan şehitlerimiz, milyonların yüreğini dağladı. Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatları TRT / Dijital Sanatlar ortak yapımı 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' adlı sinema filmiyle beyazperdeye yansıdı. Vizyona giren film büyük bir ilgi görürken, zaman zaman televizyon kanallarında da yayınlanıyor. Son hali dikkat çekti Özer Feyzioğlu'nun yönettiği filmde 'Eren Bülbül'ü Rahman Beşel, Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'i ise İsmail Hacıoğlu canlandırdı. Eren Bülbül'e benzerliğiyle dikkat çeken Beşel, filme 5 bin kişi arasından seçilerek başrolü oynamaya hak kazandı. Son hali merak konusu olan Rahman Beşel'i görenler, bir kez daha şoke oldu. Git gide Eren Bülbül'e daha çok benzeyen genç oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı. İşte Eren Bülbül'ü canlandıran Rahman Beşel'in şimdiki hali...