Şekerpare filmindeki köşk bakın neresi çıktı! Meğer meşhur dizide…

Türk sinemasının unutulmaz klasiklerinden biri olan Şekerpare, yıllar geçse de etkisini kaybetmeyen yapımlardan biri olarak hafızalardaki yerini koruyor.

1983 yapımı bu kült film, usta yönetmen Atıf Yılmaz imzası taşıyor ve dönemin sosyal yapısını mizah dolu bir dille izleyiciye aktarıyor.

Bu akşam tekrar ekranlara gelecek olan film, sadece oyuncu kadrosu ve replikleriyle değil, aynı zamanda çekim mekanlarıyla da izleyiciyi geçmişe götürüyor.

Filmin büyük bölümü, İstanbul’da bulunan gösterişli bir köşkte çekilmişti. Ancak o köşk bugün bambaşka bir görünüme sahip.

ŞEKERPARE FİLMİNDEKİ KÖŞK BAKIN HANGİ KÖŞK ÇIKTI

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Şekerpare ve milyonları ekran başına kilitleyen Yaprak Dökümü dizisi…

İki kült eserin de ortak noktası, aynı çatı altında çekilmiş olması: Lazın Köşkü olarak da bilinen Tuzcuoğlu Köşkü.

İstanbul Üsküdar’ın Beylerbeyi Mahallesi’nde yer alan bu tarihi yapı, sadece mimarisiyle değil, televizyon ve sinema tarihindeki yeriyle de dikkat çekiyor.

1982 yılından bu yana birçok dizi ve filme ev sahipliği yapan köşk, aynı zamanda “Lazların Köşkü” ve “İzzet Tuzcuoğlu Evi” olarak da biliniyor.