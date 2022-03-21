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    Seks tedavisi gören Davut Güloğlu ortaya çıktı! Son hali 'Kral hiç mi yaşlanmazsın' dedirtti

    Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Karadeniz müziğinin ünlü ismi Davut Güloğlu, ortaya çıktı. 50 yaşındaki şarkıcının son halini görenler, "hiç değişmemiş" yorumunda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2022 - 20:54
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    Seks tedavisi gören Davut Güloğlu ortaya çıktı! Son hali 'Kral hiç mi yaşlanmazsın' dedirtti

    Bir dönem sahnelerde fırtınalar estiren Davut Güloğlu, artık ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor.

    50 yaşındaki Güloğlu, bir süredir siyasi parti organizasyonlarında boy gösteriyor.

    Sağlık sorunları ile gündeme gelen Güloğlu'nun sevenleri, şarkıcıyı merak etmeye devam ediyor.

    Güloğlu ise sosyal medyadan paylaşımları ile takipçileriyle iletişimini koparmıyor.

    SEKS TEDAVİSİ GÖRDÜ

    4 yıl seks bağımlılığı tedavisi gören Davut Güloğlu, ''Nereye baksam kadın görüyordum'' açıklamasıyla gündeme damga vurmuştu.

    Güloğlu, ''Güzel çirkin ayrımı olmuyor. Bu hastalığa yakalananlar, 10 kadınla birlikte olabilir. Zamanla mutlu olamıyorsun, yanındaki kadın da olmuyor. Ben de bu yüzden doktora gittim.'' ifadelerini kullanmıştı.

    Davut Güloğlu, bir dönem Ece Erken ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde çok konuşulmuştu.

    Seks tedavisi gören Davut Güloğlu ortaya çıktı! Son hali Kral hiç mi yaşlanmazsın dedirtti #1

    DAVUT GÜLOĞLU YILLARA MEYDAN OKUYOR

    Nurcanım, Katula Katula ve Çat Çat şarkılarıyla ünlenen Karadeniz müziklerin sevilen ismi Güloğlu, sosyal medyadan paylaşımlarına devam ediyor.

    Davut Güloğlu, günlerini doğup, büyüdüğü Rize'ye bağlı Yeni Güzelköy'de geçiriyor.

    Pandemi stresinden uzaklaşıp, yeşil doğada yürüyüş yaparak enerji depolayan Güloğlu, bahçede organik ürünler yetiştirip, çay topluyor.

    Güloğlu, Instagram hesabından paylaştığı fit görüntüsüyle de beğenileri aldı.

    İşte Davut Güloğlu'nun son hali...

    Seks tedavisi gören Davut Güloğlu ortaya çıktı! Son hali Kral hiç mi yaşlanmazsın dedirtti #2

    Seks tedavisi gören Davut Güloğlu ortaya çıktı! Son hali Kral hiç mi yaşlanmazsın dedirtti #3

    Seks tedavisi gören Davut Güloğlu ortaya çıktı! Son hali Kral hiç mi yaşlanmazsın dedirtti #4

    Seks tedavisi gören Davut Güloğlu ortaya çıktı! Son hali Kral hiç mi yaşlanmazsın dedirtti #5


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