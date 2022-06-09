Seksenler Amelie Çağatay'dan boşanıyor! Zeynep Sever Demirel diziden ayrılıyor mu?

Seksenler dizisinin 654. ve 655. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Çağatay'dan boşanma kararı alan Amelie, Belçika'ya gitmek için yola çıktı. Peki Zeynep Sever Demirel diziden ayrılıyor mu?

Yönetmen koltuğunda Uğur Yağcıoğlu'nun oturduğu TRT 1 ekranlarının efsane dizisi Seksenler, yeni sezonuyla da izleyicisinden tam not almayı başardı.

Yapımcılığını ve senaristliğini Birol Güven'in üstlendiği, yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip edilen Seksenler dizisi, final yapmak için gün sayıyor.

Başrollerinde Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, İlker Ayrık ve Zeynep Sever Demirel gibi isimlerin yer aldığı dizinin 654. ve 655. bölüm fragmanı yayınlandı.

10 sezondur ekran macerasına devam eden dizinin yayınlanan 654. ve 655. bölüm fragmanda; Çağatay ve Amelie arasında kriz çıktığı görüldü.

Çağatay'ın Seçil'le buluştuğunu öğrenen Amelie, Çağatay'a ''Sana güvenmiyorum ve artık seninle konuşmak istemiyorum.'' diyerek resti çekti.

Mektup bırakıp terketti

Kendisiyle konuşmaya çalışan Çağatay'a ''Benim seninle artık konuşacak hiçbir şeyim yok.'' diyen Amelie, bir mektup bıraktı ve bavulunu hazırlayıp evden çıktı.

Amelie, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

''Bir geleceğimiz olacağını artık düşünmüyorum. Burada kalmayı gururuma yediremiyorum. Belçika'ya dönüyorum. Boşanma işlemlerini başlattım zaten. Elveda, Amelie.''

Bu sahnelerin ardından Amelie'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu.

Peki Seksenler Amelie neden gidiyor? Zeynep Sever Demirel diziden ayrılıyor mu? İşte Seksenler 654. ve 655. bölüm fragmanı...

Seksenler 654. ve 655. Bölüm Fragmanı İzle