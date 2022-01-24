Seksenler Amelie diziden ayrıldı mı, neden yok? Bakın nereye gitmiş!

Seksenler Amelie diziden ayrıldı mı, neden yok? Bakın nereye gitmiş!

TRT'in sevilen dizisi Seksenler'de Amelie karakterine hayat veren Zeynep Sever Demirel, uzun bir süredir yoktu. Dizinin hayranları Demirel'in diziden ayrılıp ayrılmadığını merak etmeye başladı.

Yapımcılığını MinT Motion Pictures'ın üstlendiği ve 24 Ocak 2012 tarihinde TRT 1'de yayınlanan Seksenler, herkesin gönlünde taht kurdu.

Yaşanan ölümlerle herkesi üzen dizinin başrollerinde; Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga ve İlker Ayrık yer alıyor.

Seksenler dizisinde Amelie karakterine hayat veren ve sonradan Zeynep Demirel, herkesin sevdiği bir isim haline geldi.

Belçika'da Çağatay'ın tanıştığı ve evlendiği isim olan Amelie, sempatik halleri ile dizinin favori oyuncuları arasına adını yazdırdı.

Ancak uzun bir süredir dizide görülmeyen Zeynep Sever Demilrel'in akıbeti merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı.

Dizinin hayranları, "Seksenler Amelie diziden ayrıldı mı, neden yok?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Seksenler Amelie diziden ayrıldı mı, neden yok? İşte yanıtı...

SEKSENLER AMELİE DİZİDEN AYRILDI MI?

Seksenler dizisinde yer alan Zeynep Sever Demirel, uzun bir aranın ardından bugün yeniden diziye dahil oldu. Dizinin ilerleyen bölümlerde neler olacağı bilinmiyor ancak Demirel, herkesin kafasını karıştıran soruya cevap verdi.

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Zeynep Demirel Sever, "Tanzanya'dayım. Çok soru gelmiş. Ayrılmadım. İzindeyim." dedi.

Demirel kızları Yade ve Yeda alarak, Tanzanya'ya tatile gitti. Instagram hesabından bolca paylaşım yapan Demirel, kızlarıyla mutlu olduğu kareleri ile beğeni topladı.

Yanına ablasını alan Zeynep Demirel'in tatilden ne zaman dönüp, çekimlere katılacağı ise bilinmiyor.