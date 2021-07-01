Seksenler 'Amelie' Zeynep Demirel kimdir? Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel hakkında..

Yeni sezonuyla TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşan Seksenler dizisinde Amelie karakterine hayat veren Zeynep Demirel'in kim olduğu merak ediliyor. Peki, Zeynep Demirel kimdir? İşte biyografisi..

Yönetmen koltuğunda Birol Güven'in otuduğu, senaryosunu Murat Aras, Birol Güven, Eray Yasin Işık ve Deniz Gök'ün kaleme aldığı Seksenler dizisi, bu akşam ikinci bölümüyle ekranlara geliyor.

Yeni sezonda kadroya 'Amelie' karakteri ile dahil olan Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'in kim olduğu merak ediliyor.

Peki Seksenler 'Amelie' Zeynep Demirel kimdir? İşte Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel hakkında tüm merak edilenler...

SEKSENLER AMELİE KARAKTERİ

Amelie, Çağatay'ın Belçika'da tanışıp evlendiği yeni gelin. İyi bir eğitim almış öğretmen olarak Belçika'da çalışmıştır. Çağatay'a aşık olduktan sonra evlenmiş ve her şeyden vazgeçerek Türkiye'ye gelmiştir. Şimdi kendini Özdemir Ailesi'ne sevdirmeye çalışacaktır.

Belçika'da bir Türk komşusundan Türk mutfağını ve âdetlerini öğrenmiştir. Geldikten sonra da bilmediği birçok şeyi telefon ile arayarak Nazmiye ablasına soracaktır. Onun Türk yemekleri konusunda bu kadar yetenekli olması Rukiye'ye sürpriz olur.

ZEYNEP DEMİREL KİMDİR?

Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel ile evlenmeden önceki adı Zeynep Kübra Sever Demirel, 9 Temmuz 1989 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1.78 boyunda ve 55 kilodur.

2009 yılında Belçika'da katıldığı ''Miss Universal'' yarışmasında 15. olan Zeynep Demirel, mankenliğin yanı sıra kısa süreli oyunculuk da yaptı.

2010 yılında Fenerbahçeli file bekçisi Volkan Demirel ile evlenen Zeynep Demirel'in bu evliliğinden Yade ve Yeda isimlerinde iki çocuğu vardır.

Bir dönem Belçika güzellik kraliçesi seçilen Zeynep Sever, çocuk doğurduktan sonra mankenliğe ara verdi. Çocuklarının büyümesiyle iş hayatına geri dönen ünlü güzel, Seksenler dizisinde canlandırdığı Amelie karakteriyle ilk oyunculuk deneyimini yaşıyor.