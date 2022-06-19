Seksenler bitti, soluğu Balkan Ninni'sinde aldı! Ana yüreğiyle gönülleri fethedecek...

TRT 1'in yurt dışında çekilen iddialı projesi “Balkan Ninnisi” için geri sayım başladı. Kadın başrolde yer alan isim ise Seksenler'in sevilen oyuncularından biri oldu.

TRT1 ekranlarında yaz aylarının en iddialı yapımlarından birina aday olan "Balkan Ninnisi" 21 Haziran Salı akşamı yayınlanacak.

Yapımcılığını Yalçın Arı ve Uğur Uzunok’un yaptığı Balkan Ninnisi’nin senaryosu yine Uğur Uzunok tarafından kaleme alınırken dizinin yönetmen koltuğunda ise Doğan Ümit Karaca oturuyor.

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar'ı ekrana döndüren Balkan Ninnisi, Üsküp'te geçen bir aşk hikayesini konu alıyor.

Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıyacak.

Balkan insanının samimi, içten, neşeli ve eğlenceli öykülerini anlatan dizi, usta oyuncu kadrosuyla dikkat çekecek.

Erdal Özyağcılar ile başrolü paylaşacak isim ise duyanları sevindirdi.

Seksenler'den Balkan Ninnisi'ne transfer

Seksenler dizisinde Rukiye karakteri ile milyonların gönlünde taht kuran kuran Özlem Türkad, setlere ara vermeyecek.

Seksenler'in final yapmasının ardından Balkan Ninnisi ile el sıkışan oyuncu, "Köfteci Neriman" karakterine hayat verecek.

Neriman karakterinin senaryoyu ilk okuduğunda kendisini çok etkilediğini belirten usta oyuncu, karakterin gerçekliğinin kendisini cezbettiğini dile getirdi.

Köfteci Neriman karakteri

Oyuncu, canlandırdığı Neriman karakterini şu sözlerle anlattı:

“Neriman, 4 çocuğu, abisi, babası ve iki torunuyla Üsküp’te dededen kalma bir konakta yaşayan, her anne gibi aslında evin tam ekseninde durarak dengeyi sağlayan bir karakter. Hani vardır ya; bir bekleme salonunda hiç tanımadığınız bir insana denk gelirsiniz, laf lafı açar. Bir de bakmışsınız hayatınızı anlatıyorsunuz ona. Öyle bir güven duyarsınız. Neriman da öyle bir kadın. Güven veren, net.

Her sorunu çözebilecekmiş gibi güçlü duran. Sadece ailesine değil çevresine de bu hissiyatı yayan biri. Bazı anneler vardır, arkadaşlarınız sizden ayrı görüşür, sohbet eder onunla. Neriman da öyle açık ve genç kafalı bir kadın. Komik de. Kurdukları dünyalarında herkesi günahıyla, sevabıyla kabul edip bağrına basan ama bazı yaşanan olaylar yüzünden kendi kalp sızısı da olan bir anne…”







