Seksenler Çağatay geri mi dönüyor? İlker Ayrık'tan 'Seksenler' kararı

Yaz sezonunda ekranlara gelmeye hazırlanan Seksenler dizisi, Çağatay karakterine dair sürpriz bir karar aldı. Dizinin takipçileri İlker Ayrık geri mi döndü sorusunu araştırıyor.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi “Seksenler” bu sezon da yeni katılan oyuncularıyla ve gülümseten hikayeleriyle adından çok söz ettirecek.

“Seksenler” dizisi yaz sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanırken sürpriz bir ismin de diziye geri döneceği haberi geldi.

Seksenler dizisinde “Çağatay” karakterini canlandıran başarılı oyuncu İlker Ayrık diziye yeniden katılıyor.

Haberi duyan izleyiciler konuya dair detayları araştırmaya başladı. Peki İlker Ayrık Seksenler'e geri dönecek mi? İşte ayrıntılar..

SEKSENLER ÇAĞATAY (İLKER AYRIK) GERİ Mİ DÖNDÜ?

Seksenler dizisinin ilk sezonlarında Fehmi ( Rasim Öztekin) ve Rukiye’nin ( Özlem Türkad) oğlu Çağatay rolünde gördüğümüz İlker Ayrık, hikaye gereği uzun zaman önce Belçika’ya gitmişti.

Dizide bir süredir Belçika’da olan Çağatay bu sezon sürpriz bir şekilde mahalleye geri dönüyor. İlker Ayrık’ın Seksenler dizisine geri dönmesiyle beraber, dizide yepyeni, çok eğlenceli bir hikaye de başlıyor.

Belçika’da herkesten gizli evlenen Çağatay, Belçikalı eşi Amelie ile beraber Rukiye’nin karşısına çıkıyor. Karşısında yabancı bir gelin gören Rukiye’nin tepkisi ve karakterlerin başlarına gelecek olanlar ise büyük merak konusu…

İlker Ayrık, Seksenler dizisine geri dönmesiyle ilgili “Burası zaten benim ailem gibiydi. Eve geri dönmüş gibi hissediyorum” dedi