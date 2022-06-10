Seksenler dizisi bitti mi, neden final yaptı? 10 sezonluk macera...

Seksenler dizisi bitti mi, neden final yaptı? 10 sezonluk macera...

10 sezondur yayınlanan Seksenler dizisi, 654. bölümüyle TRT1 ekranlarına son kez geldi. Peki Seksenler neden bitti, neden final yaptı? Seksenler yeni bölüm neden yok? İşte ayrıntılar...

Yapımcılığını ve senaristliğini Birol Güven'in üstlendiği, yönetmenliğini ise Uğur Yağcıoğlu'nun yaptığı Seksenler dizisi, yolun sonuna geldi.

10 sezondur TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip edilen Seksenler, ekranlara veda etti.

Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, İlker Ayrık ve Zeynep Sever Demirel'in başrollerinden olduğu Seksenler, 654. son bölümüyle 10 Haziran'da ekranlara ekranlara geldi.

Seksenler dizisi izleyicileri, neden final olduğunu merakla araştırıyor.

Peki Seksenler neden bitti, neden final yaptı? Seksenler yeni bölüm yok mu? İşte detaylar...

Seksenler bitti mi, final mi?

Seksenler 10 haziran cuma günü ekran macerasına bir daha başlamamak üzere bitti.

Seksenler neden final yaptı?

Reytinglerve senaryo Seksenler'i finale götürdü. Ancak Birol Güven yeni bir projeyle kaldığı yerden TRT 1 ekranlarında devam edecek.

Birol Güven TRT 1 ekranlarında Mükemmel Eşleşme isimli bir dizi hazırlıyor.

Kadrosunda Ahmet Kayaseken, Gizem Sevim, Asuman Dabak, Eylük Öztürk ve Neslihan Yeldan yer aldığı Mükemmel Eşleşme dizisi TRT 1 ekranlarında çok yakında yayın hayatına başlayacak.