Seksenler dizisi Şahin nerede, neden yok, ayrıldı mı?

Seksenler dizisi Şahin nerede, neden yok, ayrıldı mı?

Finale yaklaşan Seksenler dizisi, 635. bölümüyle TRT1 ekranlarına geldi. Yeni bölümde Şahin'i göremeyen seyirciler, neden olmadığını araştırıyor. Peki Seksenler'in Şahin'i Ceyhun Fersoy neden yok?

Yapımcılığını ve senaristliğini Birol Güven'in üstlendiği, yönetmenliğini ise Uğur Yağcıoğlu'nun yaptığı Seksenler dizisi, finale gidiyor.

10 sezondur TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip edilen Seksenler, ekranlara veda edecek.

Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, İlker Ayrık ve Zeynep Sever Demirel'in başrollerinden olduğu Seksenler, yeni bölümüyle 23 Mayıs'ta ekranlara geldi.

Seksenler'de Şahin yani Elvan'ın kocası 635. bölüm itibariyle dizide görünmemeye başladı. Şahin'i göremeyenler merakla diziden ayrılıp ayrılmadığını sorguluyor.

Peki, Şahin nerede, neden yok, diziden ayrıldı mı? İşte detaylar...

Seksenler Şahin neden yok, ayrıldı mı?

Dizinin senaryosuna göre Şahin babasının hastalığı nedeniyle Almanya'ya dönmek zorunda kaldı. Şahin, Elvan ile telefonla yaptıkları son görüşmede babasının hastalığıyla ilgili tedavi sürecinin devam ettiğini söyledi.

Ceyhun Fersoy aslında Instagram hesabından yaptığı açıklamada dizide neden olmadığını açıklamıştı.

Fersoy, kendisinin de içinde bulunduğu Suit isimli tiyatro ekibinin Türkiye turnesine çıkması nedeniyle birkaç bölümde daha yer almayacak.