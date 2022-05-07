Seksenler dizisinin akıbeti belli oldu! Sosyal medyadan duyuruldu...

Seksenler dizisinin akıbeti belli oldu! Sosyal medyadan duyuruldu...

TRT1 yapımlarından sevilen dizi Seksenler, yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Dizinin takipçileri "Seksenler ne zaman, saat kaçta yayınlanacak merak ediyor.

Yapımcılığını ve senaristliğini Birol Güven'in üstlendiği, yönetmenliğini ise Uğur Yağcıoğlu'nun yaptığı Seksenler dizisi, Ramazan nedeniyle ara vermişti.

10 sezondur TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip edilen Seksenler dizisi, yeniden başlıyor.

Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, İlker Ayrık ve Zeynep Sever Demirel'in başrollerinden olduğu Seksenler'in dönüş tarihi sosyal medya hesabından duyuruldu.

Seksenler ne zaman, saat kaçta?

Ergun Plak, Çağatay, Ahmet, Rukiye gibi karakterler ile yıllardır reytinglere meydan okuyan Seksenler dizisi, hafta içi yayınlarına geri dönüyor.

Seksenler dizisi, 9 Mayıs Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 16.40'da izleyicilerle buluşacak.