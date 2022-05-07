Petrol
113.22
2.09%
Euro
15.77
0.40%
Dolar
14.94
0.54%
Altın
905.21
0.95%
Borsa
2459
-0.31%
Bitcoin
546.536
-0.27%
BTXN Coin
15.10
-5.26%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C

    Seksenler dizisinin akıbeti belli oldu! Sosyal medyadan duyuruldu...

    TRT1 yapımlarından sevilen dizi Seksenler, yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Dizinin takipçileri "Seksenler ne zaman, saat kaçta yayınlanacak merak ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.05.2022 - 17:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Seksenler dizisinin akıbeti belli oldu! Sosyal medyadan duyuruldu...

    Yapımcılığını ve senaristliğini Birol Güven'in üstlendiği, yönetmenliğini ise Uğur Yağcıoğlu'nun yaptığı Seksenler dizisi, Ramazan nedeniyle ara vermişti.

    10 sezondur TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip edilen Seksenler dizisi, yeniden başlıyor.

    Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, İlker Ayrık ve Zeynep Sever Demirel'in başrollerinden olduğu Seksenler'in dönüş tarihi sosyal medya hesabından duyuruldu.

    Seksenler ne zaman, saat kaçta?

    Ergun Plak, Çağatay, Ahmet, Rukiye gibi karakterler ile yıllardır reytinglere meydan okuyan Seksenler dizisi, hafta içi yayınlarına geri dönüyor.

    Seksenler dizisi, 9 Mayıs Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 16.40'da izleyicilerle buluşacak.

    Seksenler dizisinin akıbeti belli oldu! Sosyal medyadan duyuruldu... #1

    Seksenler dizisinin akıbeti belli oldu! Sosyal medyadan duyuruldu... #2

    Seksenler dizisinin akıbeti belli oldu! Sosyal medyadan duyuruldu... #3

    Seksenler dizisinin akıbeti belli oldu! Sosyal medyadan duyuruldu... #4


    İlginizi Çekebilir

    Ameliyat öncesi PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
    Sağlık

    Ameliyat öncesi PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

    Bitcoin ve Altcoinler için mükemmel giriş zamanı!
    BtcPrime

    Bitcoin ve Altcoinler için mükemmel giriş zamanı!

    Kocaeli'de dur ihtarına uymayan araç kaza yaptı
    3. Sayfa

    Kocaeli'de dur ihtarına uymayan araç kaza yaptı

    Görüş Bildir