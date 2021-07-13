Seksenler dizisinin günü mü değişti? Yeni yayın günü ne zaman? İşte ayrıntılar...

Seksenler dizisinin günü mü değişti? Yeni yayın günü ne zaman? İşte ayrıntılar...

9 sezondur TRT ekranlarında seyirci ile buluşan Seksenler dizisinin yayın günü değişti. Dizinin hayranları, "Seksenler ne zaman ekrana gelecek?" sorusunu araştırmaya başladı.

Başrollerinde Özlem Türkad, Şoray Uzun, Reha Özcan, Ayşe Tolga gibi isimlerin yer aldığı Seksenler dizisi, Fehmi karakterini canlandıran Rasim Öztekin'in hayatını kaybetmesinin ardından, yenilenen kadrosuyla ekrana gelmeye başladı.

İlker Ayrık kadroya yeniden dahil olurken, Ayrık'ın eşini ise Zeynep Demirel canlandırıyor.

9 sezondur ekranda olan dizi Perşembe akşamları yayınlanıyordu ancak günü değişti.

Bunun akabinde, "Seksenler dizisinin günü mü değişti? Seksenler ne zaman yayınlanacak?" sorusu gündeme geldi.

SEKSENLER DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Seksenler, 492. bölümden itibaren Seksenler Yaz adıyla yayınlanmaya başladı. Dizinin radikal bir kararla günü de değişti. Sevilen dizi artık perşembe akşamları değil, pazartesi akşamları izleyici karşısına geçecek.

SEKSENLER SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Seksenler, TRT ekranlarında kaldığı yerden devam ediyor. Rukiye ve Gülden, Çağatay ve Amelie'yi düğün için ikna etmeye çalışır.

Belçika'da herkesten gizli evlenen ve düğüne sıcak bakmayan çift, ailenin ısrarlarına dayanamayarak mahallede düğün yapmaya karar verir.