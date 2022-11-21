Seksenler dizisinin Şahin'i Ceyhun Fersoy kimdir, sağlık durumu nasıl? Ceyhun Fersoy dizileri ve filmleri

Seksenler dizisinin Şahin'i Ceyhun Fersoy kimdir, sağlık durumu nasıl? Ceyhun Fersoy dizileri ve filmleri

Seksenler diziyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Ceyhun Fersoy'dan üzen haber geldi. Sağlık durumu merak konusu oldu. Peki Ceyhun Fersoy kimdir? Sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Ünlü oyuncular Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci'nin de aralarında bulunduğu tiyatrocuları taşıyan minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde kaza yaptı.

Feci kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerine hayatını kaybetti.

Seksenler dizisinde canlandırdığı Şahin karakteriyle hafızalara kazınan Ceyhun Fersoy, hayranlarını korkuttu.

Başarılı oyuncu kaza sonrasında merak edilen isimler arasında yer aldı. Peki Ceyhun Fersoy kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Ceyhun Fersoy sağlık durumu

Baş Belası isimli oyunun turnesinde seyahat halindeki araçları kaza yapan Ceyhun Fersoy, hafif yaralı olarak kurtuldu. Oyuncunun kazayı hafif atlattığı, hastanede müşahede altında tutulduğu ifade ediliyor.

Ceyhun Fersoy kimdir?

Ceyhun Fersoy 10 Nisan 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini İsviçre, Fransa ve İstanbul'da (Burak Bora Anadolu Lisesi) tamamladı. Eğitimini 2000-2001 yıllarında TÜRVAK Sinema Televizyon Eğitim Merkezi Yapım Yönetim Bölümünde sürdüren Fersoy, eğitimine 2005-2006 yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi ActorStudio'da devam etti.

2005 yılında BKM Atölye çalışmalarına katılan genç oyuncu, rol aldığı BKM yapımı 'Bir Demet Tiyatro' dizisindeki performansıyla beğeni topladı. Bir Demet Tiyatro'nun yanı sıra Ana Kuzusu, Kurtlar Vadisi, İki Aile dizileri ile Neşeli Gençlik filminde ve Çocuklar Duymasın’da rol aldı.

Ünlü oyuncu, fenomen dizi Seksenler'de oynamaktadır. Ayrıca Şoray Uzun'la beraber 2012 Avrupa Kupası maçları sırasında TRT 1'de Saha Dışı isimli komedi programını hazırlayıp sunmuştur. Seksenler dizisinden rol arkadaşı Begüm Öner ile evlenmiştir.