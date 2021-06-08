Seksenler ne zaman başlıyor? Seksenler yeni sezon tarihi belli oldu..

Seksenler ne zaman başlıyor? Seksenler yeni sezon tarihi belli oldu..

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Seksenler'in yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Peki Seksenler ne zaman başlıyor? İşte Seksenler yeni sezon tarihi..

TRT 1 ekranlarında yayımlanan ve ilgiyle takip edilen Seksenler dizisi, yeni sezonuna daha komik, daha eğlenceli ve daha neşeli bir dönüş yapıyor.

Samimi, gülümseten hikayeleri ve usta oyuncu kadrosu ile izleyicilerin gönlünde yer edinen Seksenler, yeni sezonunda sürpriz isimlerle yoluna devam ediyor.

24 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de izleyici ile buluşmaya hazırlanan Seksenler'in merakla beklenen yeni fragmanı da yayınlandı.

İşte Seksenler'in yeni sezon fragmanı...

Seksenler dizisinin yeni sezon tanıtımı İZLE

VOLKAN DEMİREL'İN EŞİ DE KADRODA

Seksenler dizisine katılan oyuncular arasında; Zeynep Demirel ve Reha Özcan gibi sevilen popüler isimler yer alıyor.

Ayrıca Seksenler dizisinde ''Çağatay'' karakterini canlandıran başarılı oyuncu İlker Ayrık diziye yeniden dönüyor. ''2009 Miss Belçika Güzeli'' olan Zeynep Demirel, Seksenler ailesine Çağatay'ın Belçikalı eşi ''Amelie'' olarak katılıyor.

İLKER AYRIK GERİ DÖNDÜ

Çağatay karakterine hayat veren İlker Ayrık, hikaye gereği uzun zaman önce Belçika'ya gitmişti. Dizide bir süredir Belçika'da olan Çağatay bu sezon sürpriz bir şekilde mahalleye geri dönüyor.

İlker Ayrık’ın Seksenler dizisine geri dönmesiyle beraber dizide yepyeni, çok eğlenceli bir hikaye de başlıyor. Belçika’da herkesten gizli evlenen Çağatay, Belçikalı eşi Amelie ile beraber Rukiye’nin karşısına çıkıyor.

EDEBİYAT ÖĞRETMENİ OLARAK DİZİYE GİRDİ

Birçok sinema ve televizyon projesinde yer alan Reha Özcan da Seksenler'in kadrosuna edebiyat öğretmeni olarak katılıyor. Ayrıca diziye mahallenin lisesi ve oradaki öğrenciler de dahil oluyor.