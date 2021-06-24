Seksenler'de yeni Fehmi kim olacak? Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek?

Seksenler'de yeni Fehmi kim olacak? Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek?

Rasim Öztekin'in ölümünün ardından yeni sezon için kolları sıvayan Seksenler dizisinde, Fehmi karakterini kimin canlandıracağı merak ediliyor. Peki Seksenler'de Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek?

TRT 1 ekranlarında yayımlanan ve ilgiyle takip edilen Seksenler dizisi, yeni sezonuyla 24 Haziran Perşembe akşamı izleyicisiyle buluşacak.

Büyük bir izleyici kitlesine ulaşan ve seksenli yılları anlatan uzun soluklu yapımda, ailenin babası Fehmi karakterine hayat veren 62 yaşındaki Rasim Öztekin, 8 Mart'ta kalp krizi nedeniyle vefat etti.

Rasim Öztekin'in hayatını kaybetmesinin ardından bu akşam yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkacak olan Seksenler dizisinde, Rasim Öztekin'in canlandırdığı Fehmi karakterine kimin hayat vereceği merak konusu oldu.

Peki Seksenler'de yeni Fehmi kim olacak? Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek? İşte detaylar...

SEKSENLER'DE YENİ FEHMİ KİM OLACAK, RASİM ÖZTEKİN'İN YERİNE KİM GELECEK?

Seksenler dizisinde aile babası Fehmi karakterini canlandıran Rasim Öztekin’in vefatının ardından yeni Fehmi'nin kim olacağı merak ediliyordu.

Seksenler'de Fehmi karakterini kimin oynayacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin fragmanından da anlaşıldığı üzere Fehmi karakterini canladıran Rasim Öztekin'in yerine bir başka ismin gelmeyebileceği düşünülüyor.

Fragmanda Fehmi Baba'nın hayatını kaybederek diziden çıktığına işaret eden sahnelere yer verildi. İzleyicileri duygulandıran sahnelerle Rasim Öztekin de anılmış oldu.

Ayrıca yeni sezon fragmanında, sürpriz bir ismin de diziye dahil olduğu görüldü. Final yapan ''Mucize Doktor'' isimli diziden ayrılan Reha Özcan, Seksenler dizisinin kadrosuna edebiyat öğretmeni rolüyle dahil oldu.