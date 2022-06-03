Seksenler'in Amelie'si fuları göğsüne bağladı, takipçilerinin aklını aldı! 'Sen gerçek misin'

TRT1 dizisi Seksenler'de "Amelie" karakterine hayat veren Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever, sosyal medyada yine adından söz ettirdi.

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel ile 2010 yılından beri mutlu bir evlilik sürdüren Zeynep Sever Demirel, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Yade ve Yeda adında iki kızı bulunan Zeynep Sever Demirel, güzelliği ve fiziği ile adeta beğeni yağmuruna tutuluyor.

Cesur kareleriyle sıklıkla gündeme gelen Zeynep Demirel, aynı zamanda TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Seksenler'de rol alıyor.

Amelie karakterine hayat veren Zeynep Demirel, oyunculuk başarısıyla da takdir topluyor.

Fuları göğsüne sardı

2009 Miss Belçika güzeli seçilen Zeynep Demirel, sosyal medya kullanıcılarının yakından takip ettiği isimler arasında.

Tarzı ve pozlarıyla adından söz ettiren Zeynep Sever Demirel, iddialı pozlar vermeyi ihmal etmiyor.

Fularını bluz yapan Demirel, dekoltesiyle dikkat çekti. Güzel oyuncunun pozu, takipçileri tarafından oldukça beğenildi.