Seksenler'in Amelie'si sınırları zorladıkça zorluyor... Bacaklarını açtığı o poz olay!

Seksenler dizisinde Amelie karakterine hayat veren Zeynep Demirel, spora oldukça düşkün. Bu konuda yaptığı çalışmaları sosyal medyadan yayınlayan genç isim, bu defa sınırları zorladı.

Yapımcılığını MinT Motion Pictures'ın üstlendiği, 24 Ocak 2012 tarihinde TRT 1'de Seksenler, gündüz kuşağında devam ediyor.

Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga ve İlker Ayrık gibi isimleri bir araya getiren dizi, yaşanan büyük kayıplara rağmen sona ermedi.

Rasim Öztekin'in ölümünden sonra akıbeti merak edilen diziye katılan yeni oyuncularla serüven devam etti.

Bu yeni oyunculardan olan Zeynep Demirel, İlker Ayrık'ın eşi Amelie'yı canlandırıyor ve oyunculuğu ile beğeni topluyor.

9 Temmuz 1989 yılında dünyaya gelen ve eski kaleci Volkan Demirel'le evli olan Zeynep Demirel, oyunculuğa adım atması ile herkesi şaşırtmıştı.

2009 Miss Belçika güzeli seçilen ve iki kız annesi olan Zeynep Demirel, oyunculuğu dışında da sosyal medya pozlarıyla gündemde.

Volkan Demirel'in oyuncu eşi Zeynep Sever Demirel, Instagram hesabından amuda kalktığı pozunu paylaştı.

Bu paylaşım kısa süre içerisinde geniş kitlelere ulaştı ve güzel isim hayranlarından binlerce yorum aldı.

ZEYNEP DEMİREL'İN SPOR TUTKUSU

Zeynep Demirel, geçtiğimiz günlerde ''Işık ters, tersim pis!'' notuyla paylaştığı sütyensiz pozuyla büyük beğeni toplamıştı. Demirel, bu defa amuda kalktığı pozuyla dikkat çekti.

Genç ve güzel ismin spora olan tutkusu ve paylaştığı cesur kareler ise hayranlarından destek ve beğeni alıyor.

Güzelliğini ve formunu korumayı başaran Zeynep Demirel'e, "Kim der ki 2 çocuk annesi" tarzında yorumlar yapılıyor.