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    Seksenler'in Amelie'si son pozuyla nefes kesti! 'İşte kadın dediğin...'

    TRT1 dizisi Seksenler'de "Amelie" karakterine hayat veren Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever, son paylaşımıyla fiziğini takipçilerinin beğenisine sundu.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 14:44
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    Seksenler'in Amelie'si son pozuyla nefes kesti! 'İşte kadın dediğin...'

    Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel ile 2010 yılından beri mutlu bir evlilik sürdüren Zeynep Sever Demirel, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

    Yade ve Yeda adında iki kızı bulunan Zeynep Sever Demirel, güzelliği ve fiziği ile adeta beğeni yağmuruna tutuluyor.

    Hayatının büyük bir kısmını sporda geçiren Demirel, amuda kalktığı kareleriyle sıklıkla gündeme geliyor.

    Zeynep Demirel, aynı zamanda TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Seksenler'de rol alıyor.

    Amelie karakterine hayat veren Zeynep Demirel, oyunculuk başarısıyla da takdir topluyor.

    Son paylaşımı beğenildi

    2009 Miss Belçika güzeli seçilen Zeynep Demirel, hem güzelliği hem de ekrandaki performansı ile sosyal medya kullanıcılarının yakından takip ettiği isimler arasında.

    Tarzı ve pozlarıyla adından söz ettiren Zeynep Sever Demirel, son pozlarını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

    Siyah vücudunu saran parlak bir elbise tercih eden Demirel, dekoltesiyle de dikkat çekti.

    İşte Seksenler'in Amelie'si Zeynep Demirel'den pozlar...

    Seksenler in Amelie si son pozuyla nefes kesti! İşte kadın dediğin... #1

    Seksenler in Amelie si son pozuyla nefes kesti! İşte kadın dediğin... #2

    Seksenler in Amelie si son pozuyla nefes kesti! İşte kadın dediğin... #3

    Seksenler in Amelie si son pozuyla nefes kesti! İşte kadın dediğin... #4

    Seksenler in Amelie si son pozuyla nefes kesti! İşte kadın dediğin... #5


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