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    Seksenler'in Amelie'si teknede güneş banyosu yaptı, doğal güzelliği mest etti!

    TRT1 dizisi Seksenler'de "Amelie" karakterine hayat veren Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, ailesiyle birlikte tatile gitti. Tekneden fotoğraf paylaşan Demirel'in güzelliği dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2022 - 13:49
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    Seksenler'in Amelie'si teknede güneş banyosu yaptı, doğal güzelliği mest etti!

    TRT1 ekranlarının 10 sezonluk dizisi Seksenler'de Amelie karakteriyle sevilen Zeynep Sever Demirel, tatile çıktı.

    Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel ile 2010 yılından beri mutlu bir evlilik sürdüren Zeynep Sever Demirel, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

    Yade ve Yeda adında iki kızı bulunan Zeynep Sever Demirel, güzelliği ve fiziği ile adeta beğeni yağmuruna tutuluyor.

    Teknede güneş banyosu

    2009 Miss Belçika güzeli seçilen Zeynep Demirel, Seksenler'in final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı.

    Eşi Volkan Demirel ve kızları ile Cunda Adası'na giden Demirel, yine tarzı ve güzelliği ile gözleri üstüne çekti.

    Teknede poz veren güzel oyuncu, güneşin tadını çıkarttı.

    Instagram'dan o anları paylaşan Demirel, takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

    Seksenler in Amelie si teknede güneş banyosu yaptı, doğal güzelliği mest etti! #1

    Seksenler in Amelie si teknede güneş banyosu yaptı, doğal güzelliği mest etti! #2

    Seksenler in Amelie si teknede güneş banyosu yaptı, doğal güzelliği mest etti! #3

    Seksenler in Amelie si teknede güneş banyosu yaptı, doğal güzelliği mest etti! #4

    Seksenler in Amelie si teknede güneş banyosu yaptı, doğal güzelliği mest etti! #5


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