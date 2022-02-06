Seksenler'in Amelie'si Zeynep Demirel mini etekli pozuyla Instagram'ı salladı! 'Volkan Demirel çok şanslı'

Seksenler dizisinde Amelie rolüne hayat veren Zeynep Sever Demirel, sosyal medya hesabından mini etekli pozunu takipçileriyle paylaştı. Demirel'in paylaşımı, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

2010 yılında Milli Takım'ın eski kalecisi Volkan Demirel ile dünyaevine giren Zeynep Sever Demirel, ilk çocuğu Yade'yi doğurduktan sonra uzun bir süre ortalarda gözükmedi.

İkinci kızı Yeda'yı suda doğum yöntemi ile dünyaya getiren Zeynep Demirel, şimdilerde TRT 1'de yayınlanan Seksenler dizisinde Amelie karakterine hayat veriyor.

Kızları ile arası iyi olan ve geçtiğimiz günlerde Afrika tatiline çıkan Demirel, 510 bin takipçili Instagram hesabını oldukça aktif kullaniyor.

Geçtiğimiz günlerde, bikinili fotoğraflarıyla adından söz ettiren güzel oyuncu, şimdi de mini etekli pozlarıyla gündeme geldi.

MİNİ ETEKLİ POZLARI DİKKAT ÇEKTİ

Tarzı ve pozlarıyla son dönemlerin konuşulan isimlerinden olan Zeynep Sever Demirel, son olarak mini eteğiyle çekildiği kareleri Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Demirel'in mini etekli pozları, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Demirel'in takipçileri, ''Volkan Demirel çok şanslı'', ''Güzel kadın'' ve ''Güzel olmak böyle bir şey'' yorumlarında bulundu.