Seksenler'in Amelie'si Zeynep Demirel sütyensiz pozuyla ortalığı yıktı geçti! 'Volkan abi çok şanslısın'

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, sosyal medya hesabından mini sütyensiz pozunu takipçileriyle paylaştı. Seksenler dizisnde rol alan Demirel'in paylaşımı, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Uzun yıllar mankenlik yapan ve 2010 yılında Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel ile nikah masasına oturan Zeynep Sever Demirel, ilk çocuğu Yade'yi doğurduktan sonra uzun bir süre ortalarda gözükmedi.

İkinci kızı Yeda'yı suda doğum yöntemi ile dünyaya getiren Zeynep Demirel, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

Dizide Amelie karakterine hayat veren Demirel, başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de beğeni topluyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, 500 binden fazla takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde, mini etekli fotoğraflarıyla adından söz ettiren güzel oyuncu, şimdi de sütyensiz pozlarıyla gündeme geldi.

SÜTYENSİZ POZLARI NEFES KESTİ

Tarzı ve pozlarıyla son dönemlerin konuşulan isimlerinden olan Zeynep Sever Demirel, sütyensiz pozlarını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Zeynep Demirel, iddialı paylaşımına ''Işık ters, tersim pis!'' notunu düştü. Demirel'in sütyensiz pozları, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Güzel oyuncunun paylaşımına, ''Volkan abi çok şanslı'', ''Güzel kadın'' ve ''Güzel olmak böyle bir şey'', ''Dünyanın en güzel kadını'' yorumları yapıldı.