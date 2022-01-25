Seksenler'in Amelie'sinin kızlarını gören 'Bu ne benzerlik' dedi! Yade ve Yeda kocaman oldu...

Seksenler'in Amelie'sinin kızlarını gören 'Bu ne benzerlik' dedi! Yade ve Yeda kocaman oldu...

Volkan Demirel ile mutlu bir evliliği olan Zeynep Sever Demirel, Seksenler'de Amelie rolüne hayat veriyor. Güzelliği ile beğenilen Demirel'in kızları Yade ve Yeda ise kocaman oldu.

18 yaşındayken Volkan Demirel'le tanışan 2010 yılında evlenen Zeynep Demirel, şimdilerde Seksenler dizisinde yer alıyor.

İlk çocuğu Yade'yi doğurduktan sonra uzun bir süre ortalarda gözükmeyen Zeynep Demirel, Instagram'ın en aktif isimlerinden birisi oldu.

İkinci kızı Yeda'yı suda doğum yöntemi ile dünyaya getiren Zeynep Demirel, her anını takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmiyor.

Eşi Volkan Demirel'e destek olmayı es geçmeyen güzel isim Karagümrük maçlarına giderek, desteğini gösteriyor.

Kızları ile arası iyi olan ve geçtiğimiz günlerde tatile çıkan Zeynep Demirel, iki çocuğa rağmen fiziğini koruyor.

Güzelliğine güzellik katan Zeynep Demirel'in kızları Yade ve Yeda ise kocaman oldu ve annesine olan benzerlikleri ile dikkati çekti.

YADE VE YEDA BÜYÜDÜ, ANNELERİNE OLAN BENZERLİKLERİ İLGİ ÇEKTİ

Seksenler dizisi ile oyunculuğa adım atan Zeynep Demirel, kızları ile olan karelerini sosyal medya hesabından yayınlıyor.

Güzelliği ile beğenilen oyuncunun kızları bazıları tarafından babaya bazıları tarafından ise anneye benzetiliyor.

Kızları ile arkadaş gibi olan Zeynep Demirel, yaramazlıklarını paylaştıkları karelere "Cadılar" notunu düşüyor.

SEKSENLER'DEN AYRILDI MI?

Seksenler dizisinde yer alan Zeynep Sever Demirel, uzun bir aranın ardından bugün yeniden diziye dahil oldu.

Dizinin ilerleyen bölümlerde neler olacağı bilinmiyor ancak Demirel, herkesin kafasını karıştıran soruya cevap verdi.

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Zeynep Demirel Sever, "Tanzanya'dayım. Çok soru gelmiş. Diziden ayrılmadım. İzindeyim." dedi.