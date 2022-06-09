Seksenler'in Rukiye'sini ilk kez böyle göreceksiniz! Eşiyle sevimli halleri beğeni topluyor...

Seksenler'in Rukiye'sini ilk kez böyle göreceksiniz! Eşiyle sevimli halleri beğeni topluyor...

Seksenler dizisinde Rukiye'yi canlandıran Özlem Türkad'ın eşi ile kareleri, görenleri mest etti.

Yapımcılığını ve senaristliğini Birol Güven'in üstlendiği, yönetmenliğini ise Uğur Yağcıoğlu'nun yaptığı Seksenler dizisi, seyircinin gözbebeği..

TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip edilen Seksenler, konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni topluyor.

Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, İlker Ayrık ve Zeynep Sever Demirel'in başrollerinden olduğu Seksenler'in oyuncuları, ekran hayatları dışında da yakından takip ediliyor.

Seksenler dizisinde, evin annesi Rukiye'yi canlandıran Özlem Türkad da o isimlerden birisi.

Şimdiye kadar birçok TV dizisinde roller alan Türkad, ilk kez 2000 yılında "7 Numara" diziyle TV oyunculuğu kariyerine başladı.

5 sezon boyunca rol aldığı "Seksenler" dizisinde, Rasim Öztekin'in eşi olan "Rukiye" karakteri ile büyük beğeni aldı ve geniş kitlelerce tanındı.

Eşiyle pozlarına beğeni yağdı

Özlem Türkad 2015 yılında Ömer Aldemir ile evlendi.

Ömer Faruk Aldemir Grafik Tasarımcı, aynı zamanda profesyonel fotoğraf çekimleri yapıyor.

Özlem Türkad oyunculuk dışında eşi Ömer Aldemir'le sık sık seyahat ediyor, birlikte dünyayı keşfediyor.

İkilinin aşk pozları ve sevimli halleri ise sosyal medyada ilgi görüyor.