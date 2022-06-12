Seksenler'in yeri dolacak! Mükemmel Eşleşme tanıtımı yayınlandı: Evlilikte keramet var...

TRT1 yapımlarından sevilen dizi Seksenler'i aratmayacak "Mükemmel Eşleşme" adlı yeni dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Aile komedisi türündeki yapım, görücü usulü evliliği anlatacak.

10 sezondur TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve yayınlandığı tti.decek.

Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, İlker Ayrık ve Zeynep Sever Demirel'in başrollerinden olduğu Seksenler'in yerine gelecek dizi ise belli oldu.

Birol Güven'in kaleminden çıkan yeni aile komedisi dizisi "Mükemmel Eşleşme", kadrosuyla dikkatleri çekti.

Başrollerinde Ahmet Kayakesen ve Ayşegül Günay'ın yer aldığı dizi, görücü usulü evlilik macerasını ekranlara getirecek.

Haziran ayının sonunda sete çıkması planlanan dizinin Ağustos ayında yayınlanması bekleniyor.

Mükemmel Eşleşme'nin ilk tanıtımı da büyük bir ilgi gördü.

Mükemmel Eşleşme dizi konusu

Aile baskısı ile bir araya gelen ve görüşen iki genç, başlangıçta bunun görücü usulü olduğunu düşünerek isteksizce yola çıkar. Fakat birbirlerini gördükleri ilk andan itibaren aralarında yaşanan çekim, bu ilk görüşmenin son olmayacağının habercisidir. Aile baskısı vesilesiyle tanışan ikili, sonunda mutlu bir aile kuracaktır.

Mükemmel Eşleşme oyuncuları