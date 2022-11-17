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    Sektörden çekilmişti! Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Kuruluş Osman'a transfer oldu

    Kuruluş Osman kadrosunda yeni bir isim dahil oldu. Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol, yeni bölümde seyirci karşısına çıkacak.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2022 - 14:02
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    Sektörden çekilmişti! Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Kuruluş Osman'a transfer oldu

    TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonda tüm hızıyla devam ediyor.

    Kadrosunda Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi tarihe ışık tutarken, oyuncuları da seyirciler tarafından yakından takip ediliyor.

    Kuruluş Osman, uzun süredir herhangi bir projede rol almayan bir oyuncuyu da kadrosuna dahil etti.

    Alpaslan Özmol kadroda

    Bir dönemin en popüler yapımlarından olan Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı "Çaycı Hüseyin" karakteri ile gönüllere taht kuran Alpaslan Özmol, ekranlara dönme kararı aldı.

    Kuruluş Osman ile el sıkışan Özmol, "Gürbüz Alp" karakterleriyle seyirci karşısına çıkacak.

    Sektörden çekilmişti! Çocuklar Duymasın ın yıldızı Kuruluş Osman a transfer oldu #1


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