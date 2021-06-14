Selçuk Tekay kimdir? Ünlü keman virtüözü Selçuk Tekay neden öldü, kaç yaşındaydı?

Bir döneme besteleriyle damga vuran keman virtüözü Selçuk Tekay, hayatını kaybetti. Bu üzücü haberin ardından Selçuk Tekay'ın hayatı gündeme geldi. Peki Selçuk Tekay kimdir, neden öldü? İşte detaylar

Besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay'ın acı haberini, ünlü sanatçı Emel Sayın sosyal medya hesabından duyurdu.

Selçuk Tekay'ın ölüm haberinin ardından biyografisi, hayatı ve besteleri gündeme geldi. Tekay'ın biyografisini merak eden kişiler, Selçuk Tekay kimdir sorusunu gündeme taşıdı.

"Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda", "Vurgun" gibi çok sayıda unutulmaz şarkılara imza atan Selçuk Tekay Müzeyyen Senar, Emel Sayın, Adnan Şenses, Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Muazzez Abacı, Ahmet Özhan, Sibel Can gibi isimlerle çalıştı.

Peki Selçuk Tekay kimdir, kaç yaşında, neden vefat etti? İşte, keman virtüözü Selçuk Tekay'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler...

SELÇUK TEKAY NEDEN ÖLDÜ?

Besteci ve kemal virtüözü olarak önemli işlere imza atan Selçuk Tekay'ın vefat haberi, sanat camiasını yasa boğdu.

Konservatuar eğitimi alan ünlü besteci, 100'e yakın albüm yönetmenliği yaptı. 68 yaşında hayatını kaybeden Selçuk Tekay, Altın Kelebek Yılın Bestecisi Ödülü'nü de almaya hak kazanmıştı.

Tekay'ın ölüm sebebine ilişkin bir bilgi paylaşılmazken, Emel Sayın Instagram hesabından şu notu paylaştı:

"Söyleyecek söz bulamıyorum, çok ama çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun Selçuk Tekay. Ailene ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.''





SELÇUK TEKAY KİMDİR?

1953 yılında Kars Kağızman'da dünyaya gelen Selçuk Tekay, Vefa Lisesi ve Konsevatuvar eğitiminden sonra Emin Ongan, Feridun Darbaz, Teoman Önaldı gibi hocalarla çalışmıştır.

100'e yakın albüm yönetmenliği yapan ünlü besteci; Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Emel Sayın, Bülent Ersoy Muazzez Abacı ve daha birçok ünlü sanatçının gerek sahne, gerekse albüm çalışmalarını yönetmiştir.

1991 yılında ''Vurgun'' adlı bestesiyle 1992 yılında ""Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" 1993 yılında da "Yorgunum Dostlarım" adlı besteleriyle Altın Kelebek Yılın Bestecisi Ödülü'nü almıştır.

Ünlü bestesi ve keman virtüözü Selçuk Tekay'ın besteleri arasında; ''Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda'', ''Vurgun'', ''Unuturum Diye Yorma Kendini'', ''Yorgunum'', ''Aradığın Aşkı Buldun Mu'' gibi şarkılar yer almaktadır.