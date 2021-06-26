Selçuk Tektaş kimdir? Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu..

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu merak ediliyor. Peki Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kimdir, kaç yaşında? Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu nasıl?

Demet Akalın'la birlikte sunduğu sabah programıyla gündeme gelen Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı.

Durumu ağırlaşınca Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırılan Selçuk Tektaş'ın entübe edildiği öğrenilmiş ve bu haberi alan Alişan gözyaşlarına boğulmuştu.

Bu üzücü olayın ardından Selçuk Tektaş, magazin gündeminin en çok konuşulan ismi oldu. Selçuk Tektaş'ın hayatı ve sağlık durumuna dair detaylar araştırılmaya başlandı.

Peki Selçuk Tektaş kimdir, kaç yaşında? İşte Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu..

SELÇUK TEKTAŞ KİMDİR?

12 Mayıs 1980 tarihinde dünyaya gelen Selçuk Tektaş, şarkıcı Alişan'ın kardeşidir ve menajerliğini yapmaktadır.

Geçtiğimiz günlerde 39. yaşını kutlayan Tektaş, 2009 yılında Merve Tektaş ile evlenmiştir. Bu evliliğinden iki kızı vardır.

SELÇUK TEKTAŞ'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Alişan’ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş'ın durumu ciddiyetini koruyor.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan ve kaldırıldığı hastanede entübe edilen Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş için hastanedeki bekleyiş devam ediyor.

Kardeşinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Alişan, "İnanın konuşabilecek durumda değilim. Durumu çok kritik. Dua istiyoruz." ifadelerini kullandı.