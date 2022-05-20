FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli, çiftçilerle ilgili bir haberden sonra sinirlenerek önündeki bardağı kameraya fırlatıp yeni habere geçilmesini istedi.

FOX Ana Haber bilteni bu akşam eşine az rastlanan bir olaya sahne oldu.

Bültenin sunucusu Selçuk Tepeli çiftçilerle ilgili bir haber anons etti.

Çiftçilerin yaşadığı zorlukların aktarıldığı haber ekranlara verildikten sonra kamera tekrar sütudyoya döndü.

Her haberin ardından konuya ilişkin yorumlar yapmayı alışkanlık edinen Tepeli, bu kez beklenmeyen bir reaksiyon gösterdi.

Yorum yapmaktan vazgeçti

Ünlü sunucu "Efendim şimdi bu ülkenin çiftçilik yapan insanlarının yarısı işi bıraktı..." diye söze girdikten sonra kısa bir sessizlik yaşadı.

Tepeli, sessizliğin ardından yorum yapmaktan vazgeçerek yeni habere geçilmesini istedi.

Selçuk Tepeli canlı yayında bardak fırlattı VİDEO

Bardağı fırlattı

FOX sunucusu, sinirli bir ifade ile "Geç ağabey öbür habere geç! Geç gözünü seveyim geç!" derken elindeki kağıtları etrafa saçıp önündeki bardağı da kameraya fırlattı.

O anlara ilişkin görüntüler sosyaşl medyada yayılarak gündem oldu.