Selda Alkor kimdir? Menajerimi Ara konuğu Selda Alkor kaç yaşında, nereli? Selda Alkor biyografisi..

Uzun süredir ekranda olmayan usta oyuncu Selda Alkor, bu akşam Star TV’de yayımlanan Menajerimi Ara dizisine konuk oluyor. Peki, Menajerimi Ara konuğu Selda Alkor kimdir?

Her Pazar akşamı Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Menajerimi Ara dizisine bu hafta, Türk sinemasının efsane ismi Selda Alkor konuk oluyor.

Bu akşam yayımlanacak bölümün tanıtımında Selda Alkor, dizide yıllardır ona eşlik eden çok sevdiği dublajcısını kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalıyor.

Dizinin sıkı takipçileri, Selda Alkor kimdir, kaç yaşında ve nereli? sorularına yanıt arıyor.

Peki, yer aldığı sayısız film ve dizileriyle efsaneleşen usta sanatçı Selda Alkor kimdir? Selda Alkor kaç yaşında, nereli? İşte, Selda Alkor'un hayatı ve biyografisi..

SELDA ALKOR KİMDİR?

3 Ocak 1943 yılında Konya'da doğan Selda Alkor'un babası, işgal dönemindeki İstanbul'da ünlü Rum kabadayı Hrisantos'u öldüren, Çerkes kökenlerine sahip polis muavini Muharrem Alkor'dur.

Babasını 12 yaşında, annesini de 16 yaşında kaybeden Alkor, 1960 yılında Manisa İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi’nden mezun olmuş ve 1965 yılında Ses Dergisi'nin açtığı yarışmada birinci olarak sinemaya adım atmıştır.

İlk fimi ise Fikret Hakan, Tanju Gürsu, Altan Günbay ile birlikte oynadığı 'Cumartesi Senin Pazar Benim'dir.

1967 yılında şarkıcı olarak ilk kez İstanbul'daki Gar Gazinosu'nda sahneye çıkmış ve önceleri halk müziği, daha sonra hafif müzik söylemiştir. 'Bay Fakir / Yarın Bir Gün Olacak' adlı bir plak çıkaran Alkor, 1968 yılında hem Ekspres Gazetesi, hem de Gazetecilik Okulu tarafından “Yılın Sanatçısı” seçilmiştir.

1972 yılında milli basketçilerden Cihat İlkbaşaran ile evlenen ve sinemayı bıraktığını açıklayan Selda Alkor, 1983 yılında TRT ekranlarında yayımlanan 'Kartallar Yüksek Uçar' dizisiyle yeniden kameralar karşısına geçmiştir.

2002 yılında 'Asmalı Konak', 2004 yılında 'Çemberimde Gül Oya' gibi ses getiren dizilerde önemli roller üstlenmiş ve 2010 yılında vizyona giren 'Mahpeyker: Kösem Sultan' filminde Kösem Sultan rolünde oynamıştır.

ROL ALDIĞI FİLMLER

Cumartesi Senin Pazar Benim

Çiçekçi Kız

Senede Bir Gün

İlk ve Son Boyacı (1966)

Erikler Çiçek Açtı

Dişi Kartal

İftira

Yara

Katiller de Ağlar

Yosma

İnatçı Gelin (1965)

Ölünceye Kadar

Yakut Gözlü Kedi (1966)

Konforlu Necla

Zehirli Kucak

Buzlar Çözülmeden

Boğaziçi Şarkısı

Ninno

Yaşamak İstiyorum

Göklerdeki Sevgili (1966)

Vatan Kurtaran Aslan

Leylaklar Altında

Merhamet

Mahpeyker: Kösem Sultan (2010)

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)

ROL ALDIĞI DİZİLER