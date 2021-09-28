Katıldığı televizyon programında erkekler için yapılan sünnet düğününü eleştiren Selen Görgüzel Alkan, çocukların normal ilişkiler kuramayacağını söyledi.

Oyuncu Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan, katıldığı bir televizyon programında sünnet konusunu açtı.

Sünnet olmanın vacip olduğunu ve buna karşı olmadığını söyleyen Selen Alkan, sünnet düğünlerini eleştirdi.

"SÜNNET DÜĞÜNÜ OLUYOR, DERİ PARÇASI ÇIKIYOR.."

Çocuktan alınan et parçası nedeniyle düğünler düzenlenmesine karşı olduğunu dile getiren Alkan, "Sünnete karşı değilim yanlış anlaşılmasın sonuçta dinimizde vacip, olması gereken bir şey. Sünnet düğünü oluyor, çocuktan deri parçası çıkıyor. İbrahim Tatlıses geliyor, Ebru Gündeş'ler geliyor. Çocuk da diyor ki 'Vay be ben neye sahibim ya... Ben neyim yahu!" dedi.

Selen Görgüzel Alkan, sünnet düğünlerine tepki gösterdi VİDEO



"O ÇOCUKTAN NASIL NORMAL BİR ADAM OLMASINI BEKLERSİN"

Aksine genç kızların ergenliğe girişinin eskiden tokatla karşılandığına da değinen Alkan, "Böyle kral kıyafetleri, padişah sopaları falan çocuğun elinde. Ne o? Benden deri çıktı. Ondan sonra sen bu çocuktan nasıl normal bir adam olmasını beklersin. Nasıl normal bir ilişki yaşamasını beklersin.

"KIZCAĞIZ DA KENDİ KENDİNE ADET OLUYOR"

Tahta oturtuyorlar böyle. Yazık kızcağız da orada kendi kendine adet oluyor işte o böyle geçiyor gidiyor. Eskiden tokat atarlardı bir de..." ifadelerini kullandı.