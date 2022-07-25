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Hamdi Alkan'ın boşandığı eşi Selen Görgüzel suyun içinden paylaştı! Fit vücuduyla büyüledi...

Hamdi Alkan'ın boşandığı eşi Selen Görgüzel suyun içinden paylaştı! Fit vücuduyla büyüledi...

Geçtiğimiz aylarda Hamdi Alkan ile boşanan şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.