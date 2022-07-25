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    Hamdi Alkan'ın boşandığı eşi Selen Görgüzel suyun içinden paylaştı! Fit vücuduyla büyüledi...

    Geçtiğimiz aylarda Hamdi Alkan ile boşanan şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.
    • 25.07.2022 - 15:07
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 15:15
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    Hamdi Alkan'ın boşandığı eşi Selen Görgüzel suyun içinden paylaştı! Fit vücuduyla büyüledi...

    Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, geçtiğimiz günlerde şarkıcı Selen Görgüzel ile evililiğini sonlandırmıştı.

    Öpüşme sahnesi yüzünden 8 yıllık evliliklerini bitirdiği konuşulan Görgüzel, geçtiğimiz günlerde tatil sezonunu açmıştı.

    Havuz başında siyah bikinisiyle poz veren Selen Görgüzel, fit haliyle övgüleri toplamıştı.

    Görgüzel, son olarak sünnet derisinden estetik yaptırmasıyla gündeme gelmişti.

    Şimdilerde tatilin tadını çıkan Selen Görgüzel, son haliyle görenleri büyüledi.

    43 yaşındaki Selen Görgüzel, fit görüntüsüyle adeta mankenlere taş çıkardı.

    Hamdi Alkan'dan olaylı bir şekilde boşanmasıyla konuşulan Selen Görgüzel, iddiaları pozlarıyla magazin gündeminden düşmeyecek gibi duruyor.

    Selen Görgüzel'den bikinili paylaşım

    Hamdi Alkan ın boşandığı eşi Selen Görgüzel suyun içinden paylaştı! Fit vücuduyla büyüledi... #1

    Hamdi Alkan ın boşandığı eşi Selen Görgüzel suyun içinden paylaştı! Fit vücuduyla büyüledi... #2

    Hamdi Alkan ın boşandığı eşi Selen Görgüzel suyun içinden paylaştı! Fit vücuduyla büyüledi... #3


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