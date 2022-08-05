Selen Görgüzel yırtmaçlı elbisesiyle sınırları zorladı! 'Taş gibisin..'

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel yırtmaçlı elbisesiyle sosyal medyanın gündemin oturdu..

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.Gerek özel hayatı gerekse yaptığı paylaşımlar sık sık olay olan Görgüzel şimdi ise elbisesiyle gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde nafaka konusunda yaptığı açıklama ile gündem olan Selen Görgüzel katıldığı bir ödül töreninde kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti.

Selen Görgüzel'in derin yırtmaçlı kıyafeti büyük beğeni toplarken sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte Selen Görgüzel'in o cesur sahne kıyafeti..