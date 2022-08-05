Petrol
94.72
0.64%
Euro
18.3973
0.13%
Dolar
17.9663
0.32%
Altın
1.034
0.32%
Borsa
2726
0.00%
Bitcoin
416.724
0.57%
BTXN Coin
8.24
-4.62%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Açık 22 C

    Selen Görgüzel yırtmaçlı elbisesiyle sınırları zorladı! 'Taş gibisin..'

    Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel yırtmaçlı elbisesiyle sosyal medyanın gündemin oturdu..
    • 05.08.2022 - 10:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Selen Görgüzel yırtmaçlı elbisesiyle sınırları zorladı! 'Taş gibisin..'

    Ünlü oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.Gerek özel hayatı gerekse yaptığı paylaşımlar sık sık olay olan Görgüzel şimdi ise elbisesiyle gündem oldu.

    Geçtiğimiz günlerde nafaka konusunda yaptığı açıklama ile gündem olan Selen Görgüzel katıldığı bir ödül töreninde kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti.

    Selen Görgüzel yırtmaçlı elbisesiyle sınırları zorladı! Taş gibisin.. #1

    Selen Görgüzel'in derin yırtmaçlı kıyafeti büyük beğeni toplarken sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar beğeni yağmuruna tutuldu.

    İşte Selen Görgüzel'in o cesur sahne kıyafeti..

    Selen Görgüzel yırtmaçlı elbisesiyle sınırları zorladı! Taş gibisin.. #2

    Selen Görgüzel yırtmaçlı elbisesiyle sınırları zorladı! Taş gibisin.. #3

    Selen Görgüzel yırtmaçlı elbisesiyle sınırları zorladı! Taş gibisin.. #4

    Selen Görgüzel yırtmaçlı elbisesiyle sınırları zorladı! Taş gibisin.. #5


    İlginizi Çekebilir

    Enis Destan, Warta Poznan'a kiralandı
    Futbol

    Enis Destan, Warta Poznan'a kiralandı

    Kriptolarda otomatik al-sat nasıl yapılır öğrenin!
    KuantumRobo

    Kriptolarda otomatik al-sat nasıl yapılır öğrenin!

    Kırşehir'de 200 euro ile sigarasını yaktı
    3. Sayfa

    Kırşehir'de 200 euro ile sigarasını yaktı

    Görüş Bildir