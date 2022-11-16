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    Selen Görgüzel'in esmer güzeli kızı İlknaz pozlarıyla dillere destan! 'Annesine çekmiş'

    Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'in kızı İlknaz, güzelliğiyle görenleri büyüledi.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2022 - 14:32
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 14:42
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    Selen Görgüzel'in esmer güzeli kızı İlknaz pozlarıyla dillere destan! 'Annesine çekmiş'

    Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile 9 yıllık evliliğini sonlandıran Selen Görgüzel, magazin gündeminde adından söz ettiriyor.

    'O Hayat Benim' dizisindeki 'Cevriye' karakteriyle büyük bir kitle tarafından tanınan Selen Görgüzel, adından cesur kıyafet seçimleriyle bahsettiriyor.

    İlk evliliğini 18 yaşında Yılmaz Bektaş ile yapan Selen Görgüzel Alkan'ın bu evlilikten İlknaz adını verdiği kızı dünyaya geldi. Selen görgüzel, iş insanı Yılmaz Bektaş'tan 2003 yılında boşanmıştı.

    43 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel'in gözlerden sakındığı kızı İlknaz Bektaş, şimdilerde 23 yaşında.

    Güzelliğiyle dikkat çekti

    1999 doğumlu İlknaz, sosyal medyadaki kareleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

    İç Mimarlık mezunu olan İlknaz, sanat danışmanlığı yapıyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan İlknaz pozlarıyla dikkat çekiyor.

    40 bine yakın takipçisi olan İlknaz Bektaş'ın paylaşımlarına beğeni yaparken, kullanıcılar "Güzelliği annesine çekmiş" yorumunda bulunuyor.

    Selen Görgüzel in esmer güzeli kızı İlknaz pozlarıyla dillere destan! Annesine çekmiş #1

    Selen Görgüzel in esmer güzeli kızı İlknaz pozlarıyla dillere destan! Annesine çekmiş #2

    Selen Görgüzel in esmer güzeli kızı İlknaz pozlarıyla dillere destan! Annesine çekmiş #3

    Selen Görgüzel in esmer güzeli kızı İlknaz pozlarıyla dillere destan! Annesine çekmiş #4

    Selen Görgüzel in esmer güzeli kızı İlknaz pozlarıyla dillere destan! Annesine çekmiş #5

    Selen Görgüzel in esmer güzeli kızı İlknaz pozlarıyla dillere destan! Annesine çekmiş #6


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