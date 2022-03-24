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    • Selena'nın Kıvılcım'ı vücudunu saran kırmızı mini elbisesiyle nefes kesti! Güzelliğini gören dilini ısırıyor

    Selena'nın Kıvılcım'ı vücudunu saran kırmızı mini elbisesiyle nefes kesti! Güzelliğini gören dilini ısırıyor

    Selena dizisinde Kıvılcım karakterine hayat veren Hazal Şenel'in değişimi, ağızları açık bıraktı. Güzelliğiyle mest eden Şenel'in, daracık kırmızı elbisesiyle verdiği pozlarına beğeni ve yorum yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 16:36
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 16:40
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    Selena'nın Kıvılcım'ı vücudunu saran kırmızı mini elbisesiyle nefes kesti! Güzelliğini gören dilini ısırıyor

    2006-2009 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan fantastik kurgu ve komedi türündeki Selena dizisi, oyuncu kadrosu ve farklı konusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

    Günümüzde de tekrarlarıyla izlenen Selena dizisinde Sinem Kobal, Gizem Güven, Gökhan Keser, Sinan Çalışkanoğlu, Hakan Altıner, Ümit Erdim, Zuhal Topal, Serkan Şenalp ve Cansu Demirci gibi oyuncular yer almıştı.

    Birbirinden genç ve yetenekli oyuncuların ilk kez ekran karşısına çıktığı dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri de kötü kalpliliğiyle herkesin nefretini kazanan Kıvılcım'dı.

    Kuzenleri Leyla, Selin, Nazlı ile uğraşan ve istediği bir şey olmayınca nefesini tutarak annesini tehdit eden Kıvılcım karakterine genç oyuncu Hazal Şenel hayat vermişti.

    Bu dizinin ardından Pis Yedili dizisiyle izleyici karşısına çıkan Hazal Şenel, değişimi ile dudak uçuklatıyor.

    İmaj tazeleyen ve yeni saçlarıyla beğeni toplayan Şenel'in son hali 'Yok artık' dedirtti.

    HAZAL ŞENEL'İN SON HALİ

    13 yaşındayken Selena dizisinde kötü kalpli Kıvılcım karakteriyle izleyici karşısına çıkan Hazal Şenel, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

    Yıllar içinde değişen ve güzelliğine güzellik katan Hazal Şenel, Instagram hesabından günlük hayatına dair kareleri sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

    Uzun süredir ekranlarda yer almayan Şenel, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

    Kendisi gibi oyuncu Bertan Asllani ile aşk yaşayan Şenel, son olarak daracık kırmızı elbisesi ile çekildiği karelerini takipçileriyle paylaştı.

    29 yaşındaki oyuncunun pozları, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü oyuncuya ''Kırmızı çok yakışmış'', ''Bir insan her zaman mı güzel olur'' gibi yorumlar yapıldı.

    Selena nın Kıvılcım ı vücudunu saran kırmızı mini elbisesiyle nefes kesti! Güzelliğini gören dilini ısırıyor #1

    Selena nın Kıvılcım ı vücudunu saran kırmızı mini elbisesiyle nefes kesti! Güzelliğini gören dilini ısırıyor #2

    Selena nın Kıvılcım ı vücudunu saran kırmızı mini elbisesiyle nefes kesti! Güzelliğini gören dilini ısırıyor #3

    Selena nın Kıvılcım ı vücudunu saran kırmızı mini elbisesiyle nefes kesti! Güzelliğini gören dilini ısırıyor #4

    Selena nın Kıvılcım ı vücudunu saran kırmızı mini elbisesiyle nefes kesti! Güzelliğini gören dilini ısırıyor #5

    Selena nın Kıvılcım ı vücudunu saran kırmızı mini elbisesiyle nefes kesti! Güzelliğini gören dilini ısırıyor #6

    Selena nın Kıvılcım ı vücudunu saran kırmızı mini elbisesiyle nefes kesti! Güzelliğini gören dilini ısırıyor #7

    Selena nın Kıvılcım ı vücudunu saran kırmızı mini elbisesiyle nefes kesti! Güzelliğini gören dilini ısırıyor #8

    Selena nın Kıvılcım ı vücudunu saran kırmızı mini elbisesiyle nefes kesti! Güzelliğini gören dilini ısırıyor #9

    Selena nın Kıvılcım ı vücudunu saran kırmızı mini elbisesiyle nefes kesti! Güzelliğini gören dilini ısırıyor #10


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