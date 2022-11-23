Selena'nın Leyla'sı Gizem Güven güzelliğiyle mest etti! 'Sen muhteşem bir detaysın'

Selena'nın Leyla'sı Gizem Güven güzelliğiyle mest etti! 'Sen muhteşem bir detaysın'

Sihirli Annem ve Selena gibi dizilerde rol alan oyuncu Gizem Güven'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor..

Bir zamanların popüler dizisi Selena'da Leyla karakterini canlandıran oyuncu Gizem Güven'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

31 Aralık 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen 28 yaşındaki Gizem Güven çeşitli dizi ve reklam filmlerinde rol aldı.

Genç oyuncu İki Arada, Sihirli Annem, Selena, Yedikule Hayat Yokuşu ve Ne Münasebet gibi dizilerde rol aldı. Uzun süredir bir dizide rol almayan oyuncu güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Instagram'da oldukça aktif olarak paylşaımlar yapan Gizem Güven'in 1.1 milyon gibi büyük bir takipçi kitlesi bulunuyor.

İşte Gizem Güven'in bazı instagram paylaşımları..