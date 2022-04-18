Selena'nın Müstesna'sı gençlere taş çıkartıyor! Parla Şenol'un çılgın ötesi pozları...

Selena dizisinde canlandırdığı "Müstesna" karakteriyle hafızalara kazınan Parla Şenol'un sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıi takipçilerini gülümsetti.

2000'li yılların fantastik dizileri arasında yer alan Selena, yıllar geçmesine rağmen hala hafızalarda.

Başrollerinde Sinem Kobal, Hakan Altıner, Sinan Çalışkanoğlu, Kayhan Yıldızoğlu, Ümit Erdim, Serkan Şenalp, Cansu Demirci gibi oyuncuların rol aldığı dizi izleyiciler tarafından beğeniyle izlendi.

Selena'daki "Müstesna" karakteri ile izleyicinin gönlünde taht kuran Parla Şenol, uzun zamadır ekranlarda yer almıyor.

"İsmin ne dedi söyleyiverdim, Müstesna, Müstena" şarkısını dillere dolayan Şenol, beş yaşında sinemaya başladı.

İtalyanca, İngilizce, Fransızca bilen sanatçı, 1983 yılında “Profesyonel Turist Rehberi” brövesini alarak; üç dilde, sekiz yıl turist rehberliği yaptı.

Sanat yaşamına geri dönen sanatçı, 2000 yılından itibaren dizilerde oynamaya başladı.

1984 yılında evlenen oyuncu, 1992 doğumlu Aras isimli bir erkek çocuk annesi.

Pozlarını gören şaşkına uğradı

Şimdilerde 65 yaşındaki oyuncu Parla Şenol, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla, görenleri şaşkına çevirdi.

Instagram'dan birbirincen eğlenceli kareleri paylaşan Şenol, enerjisini adeta fotoğraflardan takipçilerine yansıtıyor.

İşte Selena'nın Müstesna'sı Parla Şenol'un birbirinden ilginç kareleri...