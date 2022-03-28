Selena'nın Nazlı'sı büyüdü, güzelleşti ve süper minisiyle ağızları açık bıraktı! Frikik vermek üzere...

Selena'nın Nazlı'sı büyüdü, güzelleşti ve süper minisiyle ağızları açık bıraktı! Frikik vermek üzere...

Selena dizisinde Nazlı karakterine hayat veren Dilara Kurtulmuş, şimdilerde oldukça güzel bir genç kız. Sosyal medya paylaşımları ile ününe ün katan Kurtulmuş, minicik elbisesiyle göz kamaştırdı.

10 Eylül 2006 tarihinde ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Selena dizisi, ilginç konusuyla özellikle çocukların dikkatini çekti.

Sinem Kobal, Hakan Altıner, Sinan Çalışkanoğlu, Kayhan Yıldızoğlu, Ümit Erdim, Serkan Şenalp, Cansu Demirci gibi oyuncuların başrolünde yer aldığı dizi, günümüzde de tekrarıyla izleniyor.

Dizinin çocuk oyuncularından olan ve Nazlı karakterine hayat veren Dilara Kurtulmuş ise uzun zamandır ekranda yer almıyor.

Yıllar içinde bir hayli değişen ve güzelleşen Kurtulmuş, aynı dizide yer aldığı Gizem Güven ile oldukça yakın arkadaş.

Kurtulmuş tıpkı Gizem Güven gibi ekranlarda yer almamasına rağmen sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Instagram üzerinden link veren ve reklam yaparak bunu iş haline getiren Dilara Kurtulmuş, son pozu ile görenlerin aklını aldı.

DİLARA KURTULMUŞ'TAN NEFES KESEN POZ

Haliç Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü'nden mezun olan Dilara Kurtulmuş, şimdilerde sosyal medyada içerik üretiyor ve bu şekilde sıklıkla gündeme geliyor.

Influencer olarak yaşamına devam eden ve ekranlarda yer almayan Kurtulmuş'tan bu kez mini elbisesiyle poz geldi.

Genç oyuncu çiçekli ve mini bir elbise giyerek çekildiği fotoğrafına, "En sevdiğim havalar giriş yaptı" notunu düştü.

Takipçilerinden çok fazla beğeni ve yorum alan Kurtulmuş'un fotoğraflarına "Anasayfama bahar geldi", "Çünkü sen çölüme yağmur oldun" gibi yorumlar da geldi.